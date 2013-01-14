روی دو اشتباه باختیم/ باید مشکلات مدافعان و مهاجمان مس را حل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ عصر امروز دوشنبه و پس از شکست 2 بر یک تیمش برابر استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی ضمن تبریک به استقلال به خاطر کسب این پیروزی گفت: ما تمام تلاشمان را کردیم که بتوانیم بازی خوب و قابل قبولی را به نمایش بگذاریم اما استقلال تیم برتر بود و به سه امتیاز رسید.

وی با انتقاد از گل نشدن موقعیت هایی که تیمش بدست می آورد گفت: مهاجمان ما قدر موقعیت ها را نمی دانند و در دو بازی اخیر هم موقعیت های زیادی را از دست داده اند که این برای تیم ما مشکل ساز می شود. امیدوارم بتوانیم در دیدارهای آینده این مشکل را از بین ببریم و در گلزنی هم موفق باشیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با بیان اینکه مدافعانش در دیدار برابر استقلال اشتباهات وحشتناکی داشته اند گفت: ما در این دیدار عملکرد خوبی داشتیم اما مدافعان ما با دو اشتباهی که داشتند عملا سه امتیاز را به تیم استقلال دادند. باید تلاش کنیم این مشکلات را به حداقل برسانیم.

لوکا بوناچیچ خاطرنشان کرد: من تنها دو هفته است که به تیم مس آمده ام و امیدوارم بتوانم در آینده طوری عمل کنم که مس را به جایگاه واقعی اش برسانیم. برای استقلال هم آروزی قهرمانی دارم چرا که این تیم از بازیکنان و سرمربی خوبی سود می برد و می توانند به این عنوان برسد.