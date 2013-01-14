سرطان با مهروزی قابل درمان است

محمد رمضانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به افزایش بیماری‌های سرطانی و هزینه‌های درمانی بسیار و طولانی مدت آن اقشار آسیب‌پذیر جامعه دچار چالش شده‌اند.

وی با بیان طرح التیام توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر تصریح کرد: این طرح که مرحله هفتم خود را سپری می‌کند در پرداخت کمک هزینه درمان و دارویی افراد بی‌بضاعت و محروم جامعه است.

رئیس جمعیت هلال احمر آران و بیدگل ادامه داد: این طرح به مدت دو ماه در جمعیت هلال احمر برگزار شد که گروه هدف آن نیز بیماران سرطانی بودند و 150 نفر از بیماران سرطانی این شهرستان تحت پوشش قرار گرفتند.

وی افزود: این تعداد از بیماران در کل 295 میلیون و 620 هزار ریال کمک هزینه درمان تعیین شد که توسط خیرین این شهرستان جمع‌آوری شد.

