به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که عصر امروز دوشنبه پس از پیروزی 2 بر یک تیمش برابر مس کرمان در محل سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: اجازه بدهید قبل از اینکه به مسائل فنی بپردازیم یک نکته را یادآور شوم. متاسفانه چند هفته ای است که در ورزشگاه ها علیه رویانیان و فتح الله زاده شعارهایی داده می شود که در شان فوتبال و تماشاگران ما نیست. امیدواریم در دیدارهای آینده شاهد این اتفاقات نباشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: بازیکنان استقلال در دیدار برابر مس فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشتند و باعث شدند من از عملکرد آنها لذت ببرم. ما این تیم را آنالیز کرده بودیم اما آنچه در زمین می بینیم شرایطش کاملا با فیلم فرق می کند. با این حال خوشحالم که در این دیدار به پیروزی رسیدیم.

وی ادامه داد: ما در نیم فصل اول در همین هفته 7 امتیاز کسب کرده بودیم اما در حال حاضر 10 امتیاز گرفته ایم که این برای ما خوب است . با این حال باید تلاش کنیم در دیدارهای آینده عملکرد بهتری داشته باشیم و امتیازات کامل بازی ها را بگیریم تا بتوانیم در پایان فصل جایگاه شایسته ای داشته باشیم.

قلعه نویی با اشاره به حضور فرهاد مجیدی در زمین و در پاسخ به این پرسش که آیا از این پس فرزاد حاتمی با بازگشت مجیدی نیمکت نشین خواهد شد گفت: مجیدی در این بازی 30 دقیقه به میدان رفت و خوب فضاسازی کرد. با این حال هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و دلیل نمی شود که حالا چون مجیدی آمده در بازی های بعدی هم فیکس باشد. ما برای هر بازی ترکیب متناسب با آن بازی را انتخاب می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با پذیرش افت تیمش در 20 دقیقه پایانی بازی گفت: قبول دارم که در این دقایق افت کردیم و نتوانستیم تیم برتر باشیم. با این حال باید این نقیصه را در تمرینات برطرف کنیم تا در دیدارهای آینده 90 دقیقه تیم برتر میدان باشیم و امتیازات را کسب کنیم.

امیر قلعه نویی در پاسخ به این پرسش که با حضور مهدی تاج در سازمان لیگ آیا مشکلی برای استقلال ایجاد نمی شود گفت: آقای تاج از مدیران باتجربه و فوتبالی هستند که نگاهشان ملی است و قطعا با حضورشان در سازمان لیگ ملی فکر خواهند کرد. بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد و امیدوارم ایشان هم در کارشان موفق باشند.