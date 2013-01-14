به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی" بیان "به سرپرستی عرفان گنجه‌ای ، گروه موسیقی"روح افزا" به سرپرستی سیامک دستمالچی، گروه موسیقی" ندای ارغنون" به سرپرستی محمد نقوی، گروه موسیقی "پرند"به سرپرستی امیر ارشاد مینایی، گروه موسیقی" شبدیز"به سرپرستی سروش شجاع طلب صادر شد.

گروه بیان درسالن آمفی تئاتر فرهنگسرای آیینه شهرستان اراک، گروه روح افزا در تالار پتروشیمی شهرستان تبریز و سینما شهرداری شهرستان اهر، گروه ندای ارغنون در سالن آمفی تئاتر مجتمع فدک شهرستان اردبیل، گروه موسیقی پرند در سالن بوعلی سینای شهرستان همدان، گروه موسیقی شبدیز در سالن مجتمع خاتم الانبیاء شهرستان رشت برای علاقمندان بر روی صحنه می‌روند .

