یونان یک گام دیگر به دریافت کمک مالی اروپا نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تصویب طرح اصلاحات ساختار مالیاتی یونان در پارلمان این کشور راه دریافت بسته کمکی جدید اتحادیه اروپا را هموار کرد.

در همین راستا کمیسیون اروپا ضمن استقبال از این اقدام آن را گام مهمی برای بهبود وضعیت بحرانی در این کشور دانست. یک سخنگوی کمیته مالی کمیسیون اروپا با اعلام این مطلب گفت اصلاح ساختار مالیاتی یکی از دو پیش شرط اتحادیه اروپا برای پرداخت بسته کمکی بعدی به یونان بود.

بر این اساس، با این اقدام مانع اصلی بر سر ادامه دریافت این کمک ها برداشته شده و به این ترتیب مسئولان مالی اروپا مجوز پرداخت آن به آتن را صادر می کنند.

دولت یونان در ماه دسامبر چراغ سبز اروپا برای دریافت بسته کمکی 49.1 میلیارد یورویی را به دست آورد، اما تنها 34.3 میلیارد یورو از این مبلغ به آتن پرداخت شد و پرداخت مابقی آن به انجام پیش شرط هایی منوط شد.