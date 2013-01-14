کتاب "نقش استان یزد در 8 سال دفاع مقدس" تالیف شد

رضا پورشمسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سپاه الغدیر استان یزد ماموریت تدوین و انتشار کتابهایی با عنوان نقش یزد در دوران دفاع مقدس را به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد واگذار کرده که به دنبال آن کتاب "نقش یزد در 8 سال دفاع مقدس" تدوین شد.

وی افزود: این کتابها در چهار بخش تدوین و تالیف می شوند که یکی از این قسمتها، نقش شهرستانهای استان یزد در هشت سال دفاع مقدس است که باید برای هر شهرستان کتابی با همین عنوان تالیف شود.

پورشمسی یادآور شد: قرار است در چاپ و نشر این سری از کتابها، تمام ارگان های دولتی یاری رسان بنیاد حفظ آثار باشند تا محتوای کتابها به بهترین نحو ممکن آماده و تألیف شود.

پورشمسی بیان داشت: تاکنون شهرستان های اردکان، میبد، مهریز و ابرکوه شروع به جمع آوری مطالب کرده اند و در سایر شهرستان ها نیز با برگزاری جلساتی، کارگروه ها تعیین شده اند و در مراحل اولیه کار به سر می برند.