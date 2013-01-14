دانشگاه آزاد و استقلال زرین قشم باز هم باختند/ پیروزی راحت فولاد ماهان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته چهاردهم رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز دوشنبه تیم دانشگاه آزاد در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی و در مصاف با صنایع پتروشیمی متحمل شکست 76 بر 75 شد. این در حالی است که بازیکنان دو تیم در پایان وقت قانونی بازی به تساوی دست یافته بودند.
شاگردان مهران شاهین طبع کوارترهای دوم و سوم دیدار برابر صنایع پتروشیمی را با نتایج (21 بر 13) و (20 بر 19) به سود خود تمام کردند اما کوارترهای اول و چهارم به ترتیب با نتایج (14 بر 15) و (14 بر 22) به سود حریف آنها به پایان رسید. بدین ترتیب دو تیم در پایان وقت قانونی بازی در عدد 69 مساوی شدند اما در پایان اولین وقت اضافه بازی، بازیکنان صنایع پتروشیمی 7 بر 6 پیروز شدند و بدین ترتیب امتیاز کامل این بازی را از آن خود کردند.
شکست برابر صنایع پتروشیمی سومین شکست متوالی دانشگاه آزاد در این فصل از رقابتهای لیگ برتر بود.این تیم طی دو هفته گذشته نتیجه دیدار برابر فولاد ماهان و شهرداری گرگان را واگذار کرده بود. شکست در دیدار امروز اوضاع این تیم را نگران کنندهتر کرد.
در دیگر دیدار برگزار شده از هفته چهاردهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور، فولاد ماهان در اصفهان و در دیداری یک طرفه برابر استقلال زرین قشم با 40 اختلاف امتیاز و با نتیجه 93 بر 53 صاحب پیروزی شد. استقلالیها در حالی نتیجه این بازی را واگذار کردند که دو روز پیش محمد کساییپور، سرمربی آنها به دلیل شکستهای متوالی از سمت خود برکنار شد.
در چارچوب دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور یکشنبه شب تیم شهرداری گرگان در تهران برابر نفت سپاهان به پیروزی رسیده بود. این هفته از رقابتها با دیدار تیمهای پتروشیمی بندرامام برابر همیاری زنجان و مهرام تهران برابر البدر بندرکنگ به پایان میرسد.
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