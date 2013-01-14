بررسی فاجعه زیست محیطی ورود فاضلاب به رود بشار درشورای سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بعدازظهر دوشنبه در این نشست از پیگیری این دانشگاه برای رفع هرچه سریعتر این مشکل خبرداد.

دکتر حسام الدین نبوی زاده گفت: متاسفانه فاضلاب بیمارستان امام سجاد و منطقه اکبر آباد به علت نبود سیستم فاضلاب شهری به این رودخانه ریخته می شود.

وی بیان کرد: با بررسی‌های فنی انجام شده امکان اتصال فاضلاب این مناطق به خط انتقال اصلی فاضلاب شهر یاسوج وجود ندارد.

نبوی زاده افزود: با این حال مشاور در حال تهیه طرح ایجاد شبکه فاضلاب در این مناطق است.

به گزارش خبرنگار مهر، ریختن فاضلاب به رودخانه بشار بعد از معضل تخریب بستر این رودخانه از سوی کارخانه‌های شن و ماسه، دومین خطر مرگبار برای این رودخانه است.

پیش از این هم استاندار کهگیلویه و بویراحمد ریختن فاضلاب به این رودخانه را فاجعه‌ای دردناک خواند و گفت:‌ مدیران مربوطه در این استان باید متوجه اثرات غیرقابل جبران این فاجعه روی زندگی انسان‌ها باشند و کوتاهی و قصور در این زمینه پذیرفتنی نیست.

سید حسین صابری بر پیگیری و بررسی این معضل در راستای رفع آن در شورای سلامت استان تاکید کرده بود.

رودبشار سرشاخه اصلی رود کارون است که از کنار شهر یاسوج می گذرد و در مسیر 120 کیلومتری خود تا کارون، روستاها و آبادی های بسیاری را سیراب می کند.

