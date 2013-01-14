لزوم حل دیپلماتیک موضوع هسته ایران/ مخالفت آلمان با دخالت نظامی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر،" گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه "آگسبورگر آلگماینه سایتونگ" به حمایت کشورش از گروههای برهم زننده امنیت و ثبات سوریه اذعان کرد و گفت ما بر آنیم تا روند فرسایش نظام بشار اسد را سرعت بخشیم و در بسیاری از زمینه ها در این راستا کار می کنیم. برلین در طرح انزوای نظام سوریه در کنار تصویب قطعنامه های بین المللی شرکت کرده و از ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی! سوریه حمایت می کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا آلمان در مداخله نظامی در سوریه شرکت می کند اظهار داشت : آلمان نه در تصمیم گیری و نه در تدارکات برای هر گونه مداخله نظامی در سوریه شرکت نمی کند. هیچ دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد.

"وستروله" در ادامه بر راه حل دو دولتی به منظور حل اختلافات میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی تاکید کرد و خواستار تلاشها برای انجام مذکرات مستقیم میان دو طرف در سال 2013 شد.



وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره مناقشات غرب با ایران به سبب پافشاری این کشور بر برنامه هسته ای صلح آمیز خود گفت : ما دراین راستا با نظر رئیس جمهوری آمریکا موافقیم که باید روی یک راه حل دیپلماسی و سیاسی در این راستا کار شود.

وزیر امور خارجه آلمان در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله بحران در اتحادیه اروپا اشاره کرده و گفت: من درباره توقف روند اصلاحات در اروپا هشدار می دهم. اصلاحات در بخشهای آموزش، زیرساخت ها و انرژی ضروری است.

