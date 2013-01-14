اجرای 13 گروه کلاسیک ایرانی و غیرایرانی در جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت گروه موسیقی کلاسیک ایرانی در بخش "نسل دیگر" بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر شرکت می‌کنند.

گروه ماهریز به سرپرستی هادی اینانلو و به خوانندگی مظفر شفیعی، گروه خاموش به سرپرستی آرمین جوانبخت و به خوانندگی مجتبی عسگری، گروه صنم به سرپرستی امیرعباس ستایشگر و خوانندگی پوریا اخواص، گروه تریو شامل نوازندگانی همچون رضا عسگرزاده (بالابان)، حسام اینانلو (کمانچه) و آزاده احمدی(عود)، گروه وابات به سرپرستی عیسی غفاری و خوانندگی مجید حسین‌خانی، گروه نی‌داوود به سرپرستی پویان بیگلر و خوانندگی گروهی و گروه راه سوم به سرپرستی آرمان عامری و خوانندگی علی یاری‌پور، هفت گروهی هستند که در جشنواره حضور خواهند داشت و در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای ارسباران به روی صحنه خواهند رفت.

امسال در بخش "نسل دیگر" فقط گروه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی حضور دارند و گروه‌های موسیقی کلاسیک خارجی در بخش جدیدی به‌نام "استعدادهای درخشان" حضور خواهند یافت.

حضور 6 گروه کلاسیک غیرایرانی در جشنواره فجر

شش گروه موسیقی کلاسیک غیر ایرانی(سنتی) در بخش رقابتی بیست‌وهشتمین جشنواره‌ بین‌المللی موسیقی فجر شرکت می‌کنند.

کوارتت زهی کادانس به سرپرستی پویا بلوری از تبریز، کوارتت گیتار تهران به سرپرستی مجید امانی، گروه چهارفصل اهواز به سرپرستی وحید وحیدپور، ارکستر مجلسی رسا به‌ سرپرستی مظفر نبیلی از کرج، گروه مدیانت به سرپرستی آلوین آوانسیان از تهران و کوارتت گیتار باران به سرپرستی عمید عسکری از تهران، گروه‌هایی هستند که از چهار شهر ایران در بخش رقابتی شاخه موسیقی کلاسیک غیر ایرانی در جشنواره شرکت خواهند کرد.

زمان و مکان اجرای گروه‌های شرکت‌کننده در بخش رقابتی شاخه‌ی کلاسیک غیر ایرانی به‌زودی از سوی ستاد برگزاری جشنواره اعلام خواهد شد.

بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به دبیری حسن ریاحی 25 بهمن ماه تا 1 اسفندماه در تالارهای وحدت، رودکی، خانه هنرمندان، پژوهشکده فرهنگ و هنر، ارسباران و برج میلاد برگزار می‌شود.