اردبیل نیازمند ایجاد قرنطینه دامی است/ لزوم حمایت تولیدکننده تخم مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی عصر دوشنبه در حاشیه دیدار با تولیدکنندگان فرآورده های خام دامی شهرستان کوثر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: باید این مراکز با هماهنگی بین بخشی و به منظور جلوگیری از نقل و انتقال بدون مجوز دام و تردد غیرمجاز ایجاد شود.

وی در خصوص بی توجهی به تردد غیر مجاز دام به استان و نقل و انتقال بدون گواهی قرنطینه ای دامپزشکی و احتمال شیوع بیماریهای دام و طیور در استان هشدار داد.

مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه هم اکنون بیماریهای دامی در تمام مناطق اردبیل کنترل شده است، یادآور شد: با این حال کوچکترین بی توجهی میتواند بیماریهای دامی را شیوع دهد.

وی با اشاره به آغاز واکسیناسیون بیش از دو میلیون و 20 هزار راس دام بزرگ و کوچک در این استان پیش بینی کرد در پایان این طرح بیش از 220 هزار راس گاو و گوساله و یک میلیون و 800 هزار راس گوسفند و بز تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار گیرد.

صالحی همچنین با بیان اینکه شهرستان کوثر از نظر تولید تخم مرغ یکی از شهرستانهای فعال استان است، یادآور شد: با وجو.د جمعیت کم سه واحد مرغداری تخم گذار در این منطقه فعالیت می کند.

وی در عین حال تصریح کرد: باید تدبیری اندیشیده شود تا با حمایتهای بیشتر و بهبود زمینه های اقتصادی، بستر تولید بیشتر فراهم شود.

