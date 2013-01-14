به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی پس از پیروزی 2 بر یک عصر امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال برابر مس کرمان در جمع خبرنگاران گفت: من همواره در دیدارهای قبل از دربی خوب بازی می کنم و گل می زنم. الان شرایط خوبی دارم و از انگیزه بالایی برای بازی با پرسپولیس برخوردارم.

وی با بیان اینکه خوشحال است رکورد بهترین گلزن تاریخ باشگاه استقلال را شکسته است گفت: امیدوارم بتوانم این روند را در دیدارهای آینده هم ادامه دهم. می خواستم بعد از گل دوم به سمت پرچم کرنر بروم و شادی کنم اما به احترام هواداران مس کرمان که برایم قابئل احترام و دوست داشتنی هستند این کار را نکردم.