به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی عصر دوشنبه در نشست دهه فجر شهرستان دشتی با تاکید بر لزوم انعکاس خدمات دولت در دهه فجر، اظهار داشت: دهه فجر بهترین فرصت برای انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است تا مردم بیشتر و بهتر با این تلاش ها آشنا شوند.

فرماندار دشتی از افتتاح و کلنگ‌زنی 84 پروژه عمرانی در این شهرستان طی دهه فجر خبر داد و اضافه کرد: این پروژه‌ها با اعتباری نزدیک به 500 میلیارد ریال آماده آغاز عملیات اجرایی و یا افتتاح است که 65 پروژه قابل افتتاح و 19 پروژه عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: تعریض محور خورموج – مل گل و تعریض محور ناصری – شنبه، بهسازی چهار گلزار شهدا، احداث بوستان قرآنی، ساختمان دیالیز و پانسیون پزشکان از جمله پروژه‌های مهمی است که در دهه فجر در شهرستان دشتی عملیات اجرایی انها آغاز می‌شود.

هاشمی به برخی از پروژه‌های افتتاحی اشاره کرد و بیان داشت: افتتاح گازرسانی به روستاهای تلخو، بادوله و بامنیر، افتتاح زمین چمن دانش آموزی، افتتاح سالن مجتمع فرهنگی، افتتاح سه مدرسه در شهر خورموج و روستای محمدآباد، افتتاح 10پست هوایی برق و احداث شبکه‌های فشار ضعیف شهری و روستایی بخشی از این پروژه‌ها است.

وی ادامه داد: افتتاح دو واحد مرغداری و اجرای آبیاری قطره ای در 750 هکتار از اراضی کشاورزی، افتتاح یک‌هزار و 529 واحد مسکن در قالب مسکن مهر، بسیجیان، خود مالکین و بهسازی مسکن روستایی، افتتاح طرح‌های هادی و افتتاح پل باغان از جمله پروژه‌هایی است که طی دهه فجر در این شهرستان افتتاح می‌شوند.

فرماندار شهرستان دشتی در ادامه گفت: افتتاح دو واحد مرغداری و اجرای آبیاری قطره‌ای در 750 هکتار از اراضی کشاورزی، آبرسانی به مجتمع کوهپایه مند، افتتاح پارک بانوان و محله‌ای و بهسازی گلزار شهدای لاور شرقی از دیگر پروژه‌های مهم قابل افتتاح در دهه فجر است.