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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۰۹

هاشمی خبر داد:

افتتاح 65 پروژه عمرانی در دشتی طی دهه فجر/ کلنگ‌زنی 19 طرح

افتتاح 65 پروژه عمرانی در دشتی طی دهه فجر/ کلنگ‌زنی 19 طرح

دشتی - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دشتی از افتتاح 65 پروژه عمرانی و کلنگ‌زنی 19 طرح در شهرستان دشتی طی دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی عصر دوشنبه در نشست دهه فجر شهرستان دشتی با تاکید بر لزوم انعکاس خدمات دولت در دهه فجر، اظهار داشت: دهه فجر بهترین فرصت برای انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است تا مردم بیشتر و بهتر با این تلاش ها آشنا شوند.

فرماندار دشتی از افتتاح و کلنگ‌زنی 84 پروژه عمرانی در این شهرستان طی دهه فجر خبر داد و اضافه کرد: این پروژه‌ها با اعتباری نزدیک به 500 میلیارد ریال آماده آغاز عملیات اجرایی و یا افتتاح است که 65 پروژه قابل افتتاح و 19 پروژه عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: تعریض محور خورموج – مل گل و تعریض محور ناصری – شنبه، بهسازی چهار گلزار شهدا، احداث بوستان قرآنی، ساختمان دیالیز و پانسیون پزشکان از جمله پروژه‌های مهمی است که در دهه فجر در شهرستان دشتی عملیات اجرایی انها آغاز می‌شود.

هاشمی به برخی از پروژه‌های افتتاحی اشاره کرد و بیان داشت: افتتاح گازرسانی به روستاهای تلخو، بادوله و بامنیر، افتتاح زمین چمن دانش آموزی، افتتاح سالن مجتمع فرهنگی، افتتاح سه مدرسه در شهر خورموج و روستای محمدآباد، افتتاح 10پست هوایی برق و احداث شبکه‌های فشار ضعیف شهری و روستایی بخشی از این پروژه‌ها است.

وی ادامه داد: افتتاح دو واحد مرغداری و اجرای آبیاری قطره ای در 750 هکتار از اراضی کشاورزی، افتتاح یک‌هزار و 529 واحد مسکن در قالب مسکن مهر، بسیجیان، خود مالکین و بهسازی مسکن روستایی، افتتاح طرح‌های هادی و افتتاح پل باغان از جمله پروژه‌هایی است که طی دهه فجر در این شهرستان افتتاح می‌شوند.

فرماندار شهرستان دشتی در ادامه گفت: افتتاح دو واحد مرغداری و اجرای آبیاری قطره‌ای در 750 هکتار از اراضی کشاورزی، آبرسانی به مجتمع کوهپایه مند، افتتاح پارک بانوان و محله‌ای و بهسازی گلزار شهدای لاور شرقی از دیگر پروژه‌های مهم قابل افتتاح در دهه فجر است.

کد مطلب 1790975

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