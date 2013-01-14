خیرین شهریاری طی شش سال متوالی رتبه اول استانی را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیر بان پرور اظهار داشت: با تلاش مسئولان شورای آموزش و پرورش و همت والای خیرین شهریاری، این شهرستان طی شش سال پیاپی در زمینه جذب خیرین رتبه اول استانی را کسب کرد بطوریکه در 15 سال اخیر، هزار و 117 کلاس درس، 90 فضای آموزشی، 22 باب نمازخانه، استخر آموزشی، سالن آموزشی، 55 هکتار زمین و یک واحد آپارتمان 55 متری از سوی خیرین اهدا شده است.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر شش هزار و 500 خیر در سطح شهرستان وجود دارد که از این تعداد 120 نفر خیر فرهنگی هستند که ماهانه از حقوقشان کسر می شود، 450 نفر خیر فرهنگی دیگر نیز وجود دارد که در عرصه های مختلف به مدارس کمک میکنند.

وی گفت: همچنین 300 خیر از بین اولیا دانش آموزان و 80 خیر اهدا کننده زمین در شهریار وجود دارند، البته بیشترین آمار خیرین شهرستان مربوط به خیرین دانش آموز است، در این حوزه پنج هزار و 480 دانش آموز فعالیت می کنند.

برگزاری مسابقات ویژه بانوان در ایام الله دهه فجر در شهریار



رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار اظهار داشت: اداره ورزش و جوانان شهریار در نظر دارد طی ایام الله دهه فجر سالجاری، در اکثر رشته های ورزشی برای بانوان مسابقاتی برگزار کند، این مسابقات از تاریخ 10 الی 27 بهمن ماه در سالنهای ورزشی این شهرستان با شرکت تیمهای مختلف بانوان برگزار خواهد شد.

عبدالوند گفت: این مسابقات شامل رشته کاراته، والیبال، تکواندو و فوتسال در سالن شورا، هندبال، آمادگی جسمانی، بدمینتون و بسکتبال در سالن زنده یاد جلال رضوی، هنرهای فردی در سالن انقلاب است، همچنین برنامه های دیگری نیز برای برگزاری در این دهه در نظر گرفته شده است که با همکاری سایر ادارات و نهادهای اجرایی و خدماتی برگزار خواهد شد.

اولین نمایشگاه انفرادی حامد تقی زاده هنرمند نقاش شهریار برپا شد



با همکاری شهرداری اندیشه و امورهنری این اداره در مورخه بیست دیماه آثارنقاشی حامد تقی زاده هنرمند شهرستان شهریار جهت بازدید علاقمندان به هنر نقاشی در فرهنگسرای امام علی (ع) فاز سه اندیشه به نمایش گذاشته شد.

بنابر این گزارش، دراین نمایشگاه تعداد 33 اثرنقاشی درسبک رئال و با موضوع نقاشیهای آزاد و حسی، با تکنیک رنگ روغن به مدت پنج روز جهت بازدید علاقمندان و دوستداران این هنر، به نمایش گذاشته شده است.

برگزاری جشنواره ورزشی با 37 رشته متنوع ویژه دهه فجر در ملارد



معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار شهرستان ملارد اظهار داشت: بنابر برنامه ریزیها صورت گرفته طی جلسات متعدد، مقرر شده است که در ایام الله دهه فجر سالجاری، جشنواره ویژه ورزشی در ملارد برگزار شود که در این جشنواره بیش از 37 هیئت ورزشی در سه بخش بانوان، رزمی و توپی در دو منطقه صفادشت و ملارد این شهرستان به رقابت بپردازند.

اکبر طارمی افزود: این مسابقات در 22 رشته برای آقایان و 15رشته برای بانوان برگزار می شود که بنابر برنامه ریزیهای صورت گرفته مقرر شد بخشی از این مسابقات در بخش صفادشت و مابقی در ورزشگاهها و باشگاه های شهر ملارد برگزار شود، لازم بذکر است که در برگزاری این جشنواره شهرداریها و بخشداری های تابعه، اداره صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی با مدیریت اداره ورزش وجوانان مشارکت خواهند داشت.

راه اندازی و نصب تلویزیون شهری در رباط کریم

معاون خدمات شهری شهرداری رباط کریم اظهار داشت: در راستای ارتقای فرهنگ اطلاع رسانی و تبلیغات شهری و ایجاد بسترهای مناسب و مطمئن جهت تبادل اطلاعات و تبلیغات شهری و همچنین ارائه پیامهای فرهنگی اجتماعی و بهداشتی به شهروندان، تلویزیون شهری در رباط کریم راه اندازی شد.

این مسئول افزود: شهرداری رباط کریم به استناد مجوز شورای اسلامی شهر، جذب سرمایه گذار در جهت نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری را در دستور کار خود قرار داد که این سازه هم اکنون در مرحله احداث قرار دارد و بزودی به بهره برداری خواهد رسید، اطلاع رسانی مناسبتهای مختلف، ارائه عملکرد ها، معرفی پروژه ها و... از دیگر مواردی است که از این طریق انجام خواهد پذیرفت.

برپایی همایش غذای سالم در شهرداری رباط کریم



معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری رباط کریم اظهار داشت : رباط کریم بعنوان یکی از هزار شهر سلامت دنیا در طول سال، برنامه های متعددی را در جهت ارتقای فرهنگ سلامت شهروندی برگزار میکند که برنامه هایی همچون پیاده روی خانوادگی، روز دیدار از یکدیگر، روز عادات خوب رانندگی، روز بدون دخانیات، جشنواره غذای سالم و ... از جمله این برنامه ها و اقدامات است.

رضا صفائی ادامه داد: در همین زمینه حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری رباط کریم در حرکتی دیگر اقدام به برگزاری همایش مصرف غذاهای سالم با تاکید بر غذاهای بومی و سنتی در محل فرهنگسرای معلم با حضور کارگران حوزه خدمات شهری و فضای سبز وکارشناسان اداره بهداشت و درمان شهرستان کرد که رئیس شورای اسلامی شهر نیز مهمان ویژه این همایش بود.

پیام فرماندار رباط کریم به مناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش

فرماندار شهرستان رباط کریم در پیامی به مناسبت هفته شورای آموزش و پروش تشکیل این شورا را آغازگر تحولی اساسی در نظام تعلیم و تربیت دانست که بیانگر تحقق خرد جمعی، مشارکت و نظارت مردم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود بوده است.

متن پیام بیژن سلیمان پور بدین شرح است: مشارکت در آموزش وپرورش پدیده ای است که از دیرباز موردتوجه کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه بوده است واین بدان معناست که اداره چنین دستگاه عظیم برای تامین وتربیت نیروی انسانی بدون مشارکت مردم چندان مطلوب نخواهد بود، با مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش تعلیم و تربیت به معنی واقعی و بنیادین آن تحقق می یابد, چرا که ذات آموزش و پرورش مشارکت همه عوامل و عناصر دخیل در فرآیند یاددهی و یادگیری را طلب می کند . بدون تردید مشارکت در تصمیم گیری های آموزش و پرورش سبب رشد و بالندگی آموزش و پرورش گردیده و زمینه تحقق جامعه پویا را فراهم میکند.

توسعه همه جانبه نظام آموزشی و توجه به نهاد مقدسی همانند آموزش و پرورش که زیربنای اصلی توسعه هر جامعه ای است مرهون خدمات ودلسوزی های همه اعضاء پرتلاش شوراهای آموزش وپرورش می باشد که با ایجاد زمینه های لازم می تواند گره گشای رفع بسیاری از مشکلات شود تا دستیابی به یکی ازمهمترین اهداف عالیه انقلاب اسلامی تسهیل شود، تشکیل این شورا در 26دیماه 1372، آغاز تحولی اساسی در نظام تعلیم و تربیت شد که تحقق خرد جمعی، مشارکت و نظارت مردم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود بوده است و التزام به این چارچوب می تواند فرهنگ آرمانی کشور را محقق کند.

ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش، از تلاش همه اعضای این شورا و فرهنگیان شهرستان رباط کریم در ارتقای سطح آموزشی و بهبود نظام تعلیم و تربیت، صمیمانه قدردانی می کنم.

سومین دوره آزمون تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن در اسلامشهر



سومین دوره آزمون تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن از یکشنبه 24 دیماه جاری آغاز و تا پنجشنبه 5 بهمن ماه، به مدت دو هفته کاری در محل سالن همایش دارالقرآن شهرداری اسلامشهر برگزار می شود، این آزمونها در دو بخش شفاهی و کتبی انجام می شود که امتحانات کتبی دروس آموزش روخوانی و روانخوانی یکشنبه 24 دیماه، اصول کلاسداری سه شنبه 26 دیماه، تجوید شنبه 30 دیماه، رسم المصحف دوشنبه دوم بهمن ماه و مبانی تربیت اسلامی چهارشنبه چهارم بهمن ماه سال جاری از ساعت 15 الی 16:30 در محل دارالتلاوه کوثر برگزار می شود.

همچنین آزمون شفاهی از دروس روانخوانی مورخ دوشنبه 25 دیماه و تدریس عملی کلاسداری در روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 1،3 و 5 بهمن ماه سال جاری از ساعت 15 الی 16:30 در محل دارالتلاوه کوثر دارالقرآن شهرداری اسلامشهر برگزار خواهد شد، لازم به ذکر است سومین دوره تربیت مربی روخوانی و ورانخوانی با حضور 66 نفر شرکت کننده در بخش بانوان وآقایان از چهارشنبه 13 دیماه جاری آغاز و تا چهارشنبه 20 با حضور اساتید قرآنی حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم، علی قاسمی، حجت الاسلام سیدابوالفضل حکیمی با موفقیت برگزار شد.

برگزاری جلسه ارائه تحقیقات و مطالعات در خصوص پروژه تحکیم نهاد خانواده در اسلامشهر



مرکز مطالعات، تحقیقات و پژوهشهای معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری اسلامشهر از برگزاری هفتمین جلسه ارائه تحقیقات و مطالعات در خصوص پروژه تحکیم نهاد خانواده در مرکز مطالعات معاونت اجتماعی خبر داد.

دراین جلسه که با موضوع تأثیرات عوامل درونی و بیرونی خانواده در تحکیم و فروپاشی نهاد مقدس خانواده، تشکیل شد پژوهشگران مرکز مطالعات در مورد آثار مخرب فرهنگ­های بیگانه و مد و همچینن انتخاب صحیح همسر، صحبت و نمونه هایی را ارائه کردند، همچنین درپایان جلسه این هفته موضوع تحقیق هفتۀ پیش رو و راهکارهای اجرایی تحکیم خانواده ­های اسلامشهری که سازگار با قوانین و مقررات شهرداریها است تعیین و مقرر شد ظرف یک هفته راهبردها و راهکارهای شهرداری اسلامشهر در خصوص تحکیم خانواده تبیین شود.