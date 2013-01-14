پیکر حجت الاسلام سید مسیح شاهچراغی در دامغان تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک عالم ربانی حجت الاسلام و المسلمین سید مسیح شاهچراغی از علمای برجسته شهرستان دامغان عصر دوشنبه بر روی دستان مردم ولایت مدار و انقلابی این شهرستان تشییع شد.

پیکر این عالم ربانی پس از تشییع از حوزه علمیه حاج فتحعلی بیک دامغان در گلزار شهدای این شهر در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن ندای "لااله الاالله"، "عزاعزاست امروز روز عزاست امروز سید مسیح مجاهد پیش خداست امروز" همراه با مداحی و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) یاد و خاطره آن عالم فرزانه را گرامی داشتند.

در آئین تشییع پیکر پاک حجت الاسلام و المسلمین سید مسیح شاهچراغی، آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران، حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان، ائمه جمعه شهرهای مختلف کشور، استاندار سمنان و معاونین وی، جمعی از مدیران کل استان سمنان، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان، نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیت، قشرهای مختلف مردم ولایت مدار مناطق مختلف استان سمنان و شهرستان دامغان حضور داشتند.

همچنین در این مراسم پیام تسلیت دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سید رضا تقوی، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور قرائت شد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام و المسلیمن حاج سید مسیح شاهچراغی از علمای برجسته شهرستان دامغان و پدر شهید سید حسن شاهچراغی نماینده مردم دامغان در دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی و سرپرست موسسه کیهان و برادر آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان، عصر یکشنبه در سن 89 سالگی دارفانی را وداع گفت.

