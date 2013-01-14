به خاطر حدس و گمان های ما تحریم های ایران را تشدید کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری انگلیسی"رویترز"، گزارش "استراتژی عدم تکثیر آمریکا برای تغییر در خاورمیانه" ضمن تصریح بر عدم انحراف در برنامه فعلی هسته ای ایران مدعی شده است که ایران ممکن است تا اواسط سال 2014 اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت یک بمب اتمی یا بیشتر را در اختیار داشته باشد.

هر چند پیشتر نیز سرویس های اطلاعاتی آمریکا تصریح کرده‌ بودند که فعالیت های هسته ای ایران از سال 2007 به این طرف کاملا صلح آمیز بوده است، اما دراین گزارش که با هدف فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران و فشار بر ایران برای صرف نظر کردن از برنامه هسته ای صلح آمیز تهیه شده است تاکید شده است که مقامات آمریکایی برای جلوگیری از رسیدن ایران به آن نقطه احتمالی باید تحریم ها علیه ایران را افزایش دهند.

همچنین در این گزارش که تمام شواهد و قرائن حکایت از دست داشتن لابی صهیونیستی در تهیه آن دارند از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواسته شده است که صراحتا اعلام کند که در صورت عدم توقف برنامه هسته ای ایران متوسل به گزینه نظامی علیه ایران خواهد شد، تهدیدی نخ نماست که هر از چندگاهی از سوی منابع آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران قدرتمند استفاده می شود.

در این گزارش که توسط تعدادی از افراد که کارشناسان عدم تکثیرخوانده شده اند تهیه شده است، آمده است : براساس خط سیر برنامه هسته ای ایران ما تخمین می زنیم که برنامه هسته ای ایران در اواسط سال 2014 به "قابلیت های بحرانی" برسد.

در این گزارش "قابلیت بحرانی" اینگونه ادعا شده است : نقطه ای که ایران در آن قادر خواهد بود بدون اطلاع غرب، اورانیوم غنی شده کافی با درجه بالا برای ساخت یک یا چند بمب اتمی را در اختیار داشته باشد.

در بخشی از این گزارش که بیانگر اوج بی منطقی و گزافه گویی تهیه کنندگان آن است صریحا آمده : ما در حال حاضر فکر نمی کنیم که ایران تاسیسات هسته ای سری غنی سازی داشته باشد، اما نگرانیم که در آینده ایران چنین تاسیساتی را بسازد.

منطقی که در آن از دولت آمریکا خواسته شده است به خاطر جرم انجام نشده و صرفا به خاطر حدس و گمان های عده ای مجهول الهویه، تحریم های سنگین تری را بر مردم و دولت ایران تحمیل کنند.

طبق رویکرد نخ نمای غربی ها هرچه به زمان مذاکرات هسته ای نزدیکتر می شویم، آمریکا و متحدانش سعی می کنند با طرح اتهاماتی جدید به نقل از برخی افراد که کارشناس نامیده می شوند به فضا سازی علیه برنامه هسته ای ایران بپردازند تا شاید از این طریق بتوانند با اعمال فشار، ایران را به صرف نظر کردن از حقوق هسته ایش وادار کنند.