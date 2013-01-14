پتروشیمی برنده بازی مهم هفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای پتروشیمی بندرامام و همیاری زنجان امروز دوشنبه در سالن اندیشه بندرامام برگزار شد و با پیروزی 92 بر 75 به پایان رسید. بازیکنان پتروشیمی در دیدار رفت نیز موفق به شکست زنجانیها شده بودند.
شاگردان فرزاد کوهیان در حالی نتیجه دیدار برگشت برابر پتروشیمی را واگذار کردند که پس از دو باخت متوالی، هفته گذشته با غلبه بر نفت سپاهان تا حدی به اوضاع آشفته خود سروسامان داده بود اما در این هفته از رقابتها نتوانستند شرایط خوب خود را حفظ کنند.
در هر صورت همیاری زنجان در این هفته از رقابتهای بسکتبال لیگ برتر متحمل ششمین شکست این فصل خود شد. در مقابل نیز پتروشیمی با کسب سیزدهمین برد خود، صدرنشینیاش در جدول رده بندی را تثبیت کرد.
پیش از دیدار تیمهای پتروشیمی بندرامام و همیاری زنجان، دو تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر و فولاد ماهان در مصاف با دانشگاه آزاد و استقلال زرین قشم صاحب پیروزی شده بودند. ضمن اینکه در چارچوب این هفته از مسابقات، تیم شهرداری گرگان نیز یکشنبه شب بر نفت سپاهان غلبه کرد.
هفته چهاردهم (پنجم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با دیدار تیمهای مهرام و البدر بندر کنگ به پایان می رسد. این دیدار در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی در جریان است.
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