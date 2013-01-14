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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۳۷

طی 24 ساعت آینده/

هوای کرج غبارآلود خواهد بود

هوای کرج غبارآلود خواهد بود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: هوای کرج طی 24 ساعت آینده غبارآلود خواهد بود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج صاف و دمای آن هشت درجه سانتیگراد و سرعت باد 4 متر بر ثانیه و از سمت غرب است.

وی ادامه داد: هوای کرج طی 24 ساعت آینده صاف در پاره ای از نقاط با غبار صبحگاهی و در بعد از ظهر با افزایش ابر و ورزش باد همراه خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای هشتگرد نیز صاف و دمای آن 7 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.

رحمانیان گفت: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده صاف در پاره ای نقاط غبار صبحگاهی در بعداز ظهر افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود که بیشینه دما 5 و کمینه دما منفی 5 درجه سانتیگراد خواهد بود.

کد مطلب 1790996

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