7.4 میلیارد ریال کمک مردمی توسط کمیته امداد الشتر جمع آوری شد

علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون 7.4 میلیارد ریال کمکهای مردمی توسط کمیته امداد شهرستان الشتر جمع آوری شده است.

وی بیان داشت: این میزان کمک مردمی در سرفصلهای مختلف در سطح شهرستان جمع آوری و بین نیازمندان و خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سلسله توزیع شده است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان الشتر با اشاره به اجرای طرحهای مشارکتی توسط این نهاد، گفت: کمیته امداد این شهرستان در سالجاری اقدام به جمع آوری کمکهای مردمی در سرفصل های های مختلف از جمله طرح کوثر، احسان حسینی، احسان زائر، احسان دانش آموز، فطریه، زکات، کفاره غیر عمد و ... کرده است.

امیری با اشاره به وجود 20 هزار صندوق صدقه کوچک، بزرگ و متوسط در سطح شهرستان الشتر، اظهار داشت: در سالجاری بالغ بر یک میلیارد و 560 میلیون ریال صدقات از این صندوقها جمع آوری شده است.

وی همچنین با اشاره به وجود 50 نیروی همکار با کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان الشتر برای جمع آوری کمکهای مردمی، تصریح کرد: در سالجاری 7.4 میلیارد ریال کمک مردمی توسط این نهاد جمع آوری شده است.