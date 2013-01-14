به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر در جلسه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: این دیدارها به منظور بررسی عملکرد سازمان‌های شهرداری انجام می‌شود و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در سازمان‌های شهرداری ضمن آشنایی با فعالیت‌های سازمان‌ها، مسائل مورد نظر را نیز تذکر خواهند داد.



وی با اشاره به خدمات گسترده شهرداری به مردم گفت: این خدمات در همه حوزه‌ها انجام می‌شود که قابل تقدیر است.



رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به خدمات گسترده شهرداری به مردم گفت:‌ شهرداری خدمات بسیاری را ارائه می‌کند که رفت و روب در نزد مردم بیشترین جلوه را دارد.



وی اذعان داشت: یکی از سازمان‌هایی که خدمات گسترده‌ای را به مردم ارائه می‌کند سازمان پسماند است که فعالیت‌های این سازمان در کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست بسیار مهم است.



بازنگری اساسی در حوزه محیط زیست ضروری است



حجت‌الاسلام آتش‌زر تصریح کرد: بازنگری اساسی در حوزه محیط زیست امری مهم و ضروری است که باید اجرایی شود و سازمان پسماند نیز در این راستا وظایف مهمی را بر عهده خواهد داشت.



وی ادامه داد: نحوه بازیافت زباله و تولید کود کمپوست هیچ موقع اقتصادی نیست، و از نظر محیط کاربردی نیز مناسب نبوده و باید در این زمینه با برنامه پیش رفت.



رئیس شورای اسلامی شهر قم همچنین با شاره به رسیدگی مناسب به وضعیت کارگران گفت: کارگران حوزه خدمات شهری از جمله کارگرانی هستند که زحمات بسیاری می‌کشند و باید نهایت دقت و تلاش برای رفع مشکلات آنها انجام شود.



گسترش نظارت بر حوزه خدمات شهری شهرداری



رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی قم نیز در این بازدید گفت: خدمات شهری و نظافت از جمله کارهایی است که مردم مستقیما با آن سر و کار دارند و از این رو باید با نهایت دقت و تلاش صورت گیرد.



عباس ذاکریان با اشاره به اهمیت ثبات مدیریت گفت: ثبات مدیریت در شهرداری امری مهم و ضروری است و اگر مدیر سازمان وقت کافی نداشته باشد، نمی تواند برنامه ریزی دقیقی را انجام دهد.



وی به طرح جامع بازیافت اشاره کرد و بیان داشت: سازمان پسماند نسبت به اجرائی نمودن طرح جامع تا پایان سال اقدام نماید.



استفاده از تجربیات اصفهان



رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی قم با بیان اینکه باید در موضوع پسماند برنامه داشته باشیم گفت: شهر اصفهان یکی از شهرهایی است که برای زباله‌ها برنامه ریزی کرده است و ما در این زمینه باید از تجربیات آنها استفاده نمائیم.



ذاکریان با تاکید بر واگذاری کارها به بخش خصوصی گفت: باید از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و قدم‌های اولیه در این راستا برداشته شود.



وی با اشاره به موضوع تفکیک زباله از مبدا ادامه داد: میزان تفکیک زباله از مبدا در شهر ما بسیار ضعیف است و باید در این

زمینه برنامه ریزی و فرهنگ سازی صورت گیرد.



جلوگیری از دفن ظروف پلاستیکی در قم



رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی قم به دفن ظروف پلاستیکی در قم اشاره کرد و گفت: این امر یک فاجعه است و نباید اجازه دهیم که این کارانجام شود که بی توجهی به این امر در آینده مشکلاتی را برای شهر ایجاد خواهد نمود.



ذاکریان به موضوع نظارت بر کارها تاکید کرد و گفت: رفت و روب در حوزه شهری امری مهم و ضروری است که باید با دقت انجام شود و نظارت‌ها بر این کار نیز با تقویت انجام شود.

