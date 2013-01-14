16 پروژه اقتصادی و عمرانی در نیر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، میر فخرالدین زاهد شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر در این شهرستان افزود: برای اجرای این طرحها اعتباری بالغ بر 45میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی گازرسانی روستایی، افتتاح مدرسه در نیر و کورائیم، مرکز بهداشت، افتتاح مرغداری 15 هزار قطعه ای، افتتاح استخر سنتی برجلو و اردوگاه کشوری جوانان هلال احمر را از جمله طرح های آماده شده برای افتتاح در دهه فجر برشمرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان نیر اضافه کرد: علاوه بر این طرحها تا پایان نیمه اول سال آینده بخش مهمی از پروژه های در دست اجرای این شهرستان تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

وی دهه فجر را فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردهای نظام عنوان کرد و ادامه داد: باید به دور از غلو و بزرگ نمایی خدمات خالصانه انقلاب اسلامی و دولت را در مناطق روستایی و یا حتی شهری دورافتاده به مردم نشان داد.

زاهد با اشاره به شرایط منطقه و کشورهای اسلامی از این دهه به عنوان ظرفیت توانمندی نظام و مصون سازی در مقابل کینه های دشمنان یاد کرد و ابراز امیدواری کرد با حمایتهای مسئولان استان این شهرستان بیش از پیش در مسیر رشد و شکوفایی گام بردارد.

