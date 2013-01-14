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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۵۲

طی دهه فجر امسال/

16 پروژه اقتصادی و عمرانی در نیر به بهره برداری می رسد

16 پروژه اقتصادی و عمرانی در نیر به بهره برداری می رسد

نیر – خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری نیر از افتتاح و بهره برداری بیش از 16 پروژه اقتصادی، عمرانی، تولیدی، خدماتی و... همزمان با ایام دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر فخرالدین زاهد شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر در این شهرستان افزود: برای اجرای این طرحها اعتباری بالغ بر 45میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی گازرسانی روستایی، افتتاح مدرسه در نیر و کورائیم، مرکز بهداشت، افتتاح مرغداری 15 هزار قطعه ای، افتتاح استخر سنتی برجلو و اردوگاه کشوری جوانان هلال احمر را از جمله طرح های آماده شده برای افتتاح در دهه فجر برشمرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان نیر اضافه کرد: علاوه بر این طرحها تا پایان نیمه اول سال آینده بخش مهمی از پروژه های در دست اجرای این شهرستان تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

وی دهه فجر را فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردهای نظام عنوان کرد و ادامه داد: باید به دور از غلو و بزرگ نمایی خدمات خالصانه انقلاب اسلامی و دولت را در مناطق روستایی و یا حتی شهری دورافتاده به مردم نشان داد.

زاهد با اشاره به شرایط منطقه و کشورهای اسلامی از این دهه به عنوان ظرفیت توانمندی نظام و مصون سازی در مقابل کینه های دشمنان یاد کرد و ابراز امیدواری کرد با حمایتهای مسئولان استان این شهرستان بیش از پیش در مسیر رشد و شکوفایی گام بردارد.
 

کد مطلب 1791003

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