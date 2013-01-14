به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین هفته مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور (پنجم دور برگشت) از یکشنبه شب آغاز شد و بعد از برگزاری پنج دیدار در تهران، اصفهان و بندرامام دوشنبه شب به پایان رسید. این هفته از رقابت‌ها برای ماهشهری‌ها خیلی خوب بود چون هر دو نماینده آنها صاحب برد شدند آنهم در مصاف با مدعیان لیگ.

البته شیرینی این هفته از مسابقات بسکتبال را مهرام، فولاد ماهان و شهرداری گرگان هم تجربه کردند چون این سه تیم هم در مصاف با حریفان‌شان به برتری دست یافتند.

شهرداری گرگان اولین برنده در هفته چهاردهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود. این تیم یکشنبه شب موفق به شکست نفت سپاهان شد واینگونه سومین برد متوالی و چهارمین بردش در طول این فصل از مسابقات را جشن گرفت و با چهار امتیاز به دیار خود بازگشت! چون این تیم هفته گذشته در قشم، استقلال زرین را شکست داد و در راه بازگشت به گرگان هم صاحب یک برد و دو امتیاز دیگر شد.

دومین دیدار این هفته از مسابقات امروز دوشنبه در تالار بسکتبال آزادی و میان دو تیم دانشگاه آزاد و صنایع پتروشیمی برگزار شد. بازیکنان صنایع پتروشیمی تا پیش از این دیدار با تنها سه برد قعر نشین جدول رده‌بندی بودند با این حال با تساوی 69 بر 69 بازی را به وقت اضافه کشاندند و در همان وقت اضافه اول هم موفق شدند میزبان خود را با یک اختلاف امتیاز شکست دهند.

بعد از شکست برابر شهرداری گرگان و فولاد ماهان، باخت مقابل صنایع پتروشیمی سومین باخت متوالی دانشگاه آزاد در این فصل از مسابقات بسکتبال لیگ برتر بود. شاگردان مهران شاهین طبع با شکستی که در دیدار امروز متحمل شدند، تعداد برد و باخت‌های خود در جدول رده‌بندی را مساوی کردند.

در روز پیروزی صنایع پتروشیمی، دیگر نماینده بندرامام هم دیدار خود را با برد تمام کرد. پتروشیمی بندرامام در این هفته از رقابت‌ها میزبان مهمترین دیدار هفته بود که برابر همیاری زنجان برگزار شد و طی آن به سیزدهمین برد خود دست یافت.

شاگردان فرزاد کوهیان در حالی نتیجه این بازی را واگذار کردند که پس از دو باخت متوالی، هفته گذشته با غلبه بر نفت سپاهان تا حدی به اوضاع آشفته خود سر و سامان دادند اما با این حال نتوانستند شرایط خوب خود را در این بازی هم حفظ کنند.

فولاد ماهان یکی از مدعیان لیگ برتر که همچنان بابت قضاوت دو دیدار گذشته‌اش برابر مهرام و دانشگاه آزاد معترض است، امروز به راحتی و با 40 اختلاف امتیاز استقلال زرین قشم را شکست داد و بدون اعتراض این هفته از رقابت‌های خود را تمام کرد.

استقلالی‌ها در حالی نتیجه بازی در اصفهان را واگذار کردند که دو روز پیش محمد کسایی‌پور، سرمربی آنها به دلیل ناکامی در بازی‌های متوالی برکنار شد اما تغییر در کادر فنی آنها تغییری به حال شان ایجاد نکرد چون آنها در این هفته هشتمین باخت متوالی خود را متحمل شدند. در این بازی نیکورفتار هدایت تیم را بر عهده داشت.

مهرام تنها تیم تهرانی برنده در هفته چهاردهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر بود. این تیم در آخرین دیدار این هفته از رقابت‌ها به مصاف البدر بندر کنگ رفت و به پیروزی رسید. البته بازیکنان مهرام بعد از پیروزی قاطع 52 بر 21 در پایان نیمه اول، نتیجه کوارتر سوم را واگذار کردند اما در نهایت برنده شدند.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در هفته چهاردهم (پنجم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* نفت سپاهان 74 - شهرداری گرگان 80

* دانشگاه آزاد تهران 75 - صنایع پتروشیمی ماهشهر 76

* پتروشیمی بندرامام 92 - همیاری زنجان 75

* فولاد ماهان اصفهان 93 - استقلال زرین قشم 53

* مهرام تهران - البدر بندر کنگ

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی بندرامام، مهرام تهران و فولاد ماهان اصفهان با کسب پیروزی در هفته چهاردهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر، جایگاه خود را در رده‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی تثبیت کردند. البته با وجود شکست همیاری زنجان و دانشگاه جایگاه این دو تیم در رده‌های چهارم و پنجم هم تغییر نکرد.

بدین ترتیب در پایان هفته چهاردهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر نیمه نخست جدول رده‌بندی بدون تغییر ماند این در حالی است که در نیمه دوم تغییراتی ایجاد شد. در این بخش از جدول رده‌بندی تیم‌های شهرداری گرگان و صنایع پتروشیمی با کسب پیروزی به ترتیب یک و سه پله صعود کردند. البدر بندر کنگ و استقلال زرین قشم هم با متحمل شدن شکست هر یک دو پله سقوط کردند. البته نفت سپاهان با وجود متحمل شدن شکست در رده نهم باقی ماند.

بر این اساس در حال حاضر پتروشیمی صدرنشین است و استقلال زرین قشم هم در قعر جدول رده‌‎بندی قرار دارد. جدول رده‌بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان دیدارهای هفته چهاردهم به شرح زیر است:

1- پتروشیمی بندرامام (13برد، یک باخت، 27 امتیاز)

2- مهرام تهران (12 برد، 2 باخت، 26 امتیاز)

3- فولاد ماهان سپاهان (11برد، 3 باخت، 25 امتیاز)

4- همیاری زنجان (8 برد، 6 باخت، 22 امتیاز)

5- دانشگاه آزاد (7 برد، 7 باخت، 21 امتیاز)

6- شهرداری گرگان (5 برد، 9 باخت، 19امتیاز)

7- صنایع پتروشیمی ماهشهر (4 برد، 10 باخت، 18 امتیاز)

8- البدر بندر کنگ (4 برد، 10 باخت، 18امتیاز)

9- نفت سپاهان (3 برد، 11 باخت، 17 امتیاز)

10- استقلال زرین قشم (3 برد، 11باخت، 17امتیاز)