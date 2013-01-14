به گزارش خبرنگار مهر، حوا کاظمی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای این طرح با همکاری آموزش و پرورش شهرستان دیر خبر داد و اظهار داشت: طرح مدارس مروج سلامت به عنوان یک برنامه ملی با هدف روزآمد کردن اطلاعات سلامت دانش آموزان ، والدین و کارکنان مدارس است.

وی با تقدیر از مسئولان اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر و مدیران مدارسی که در این طرح شرکت کرده‌اند، افزود: مدارس تحت پوشش آموزش و پرورش منطقه بردخون علی‌رغم درخواست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر متاسفانه در این طرح شرکت ندارند.

مسئول واحد بهداشت مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر در ارتباط با نحوه اجرای این طرح گفت: در این طرح سعی بر آن است که مدارسی را انتخاب کنیم که مشکلات کمی دارند و بتوانند الگو باشند و همچنین مدارسی را مشمول این طرح می‌کنیم که مشکلات زیادی داشته و به موجب این طرح بتوانند ساماندهی شوند.

مسئول واحد بهداشت مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر ادامه داد: در این طرح، جنبه‌های مختلف سلامتی دانش آموزان از قبیل محیط مدرسه، والدین و مربیان، سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و معنوی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و طی ممیزی‌هایی که انجام می‌شود، مشکلات شناسایی و برای رفع آن به مدیران اطلاع‌رسانی می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه ممیزی در دو مرحله انجام می‌شود، تصریح کرد: ممیزی داخلی توسط مدیر مدرسه انجام می شود و ممیزی خارجی توسط مراکز بهداشتی درمانی در دو مرحله انجام می شود.

وی اضافه کرد: بعد از اولین ممیزی خارجی، مدارس فرصت دارند تا برای رفع مشکلات اقدام کنند و پس از آن ممیزی نهایی انجام می شود که پس از کسب امتیاز لازم که حداقل 55 امتیاز و حداکثر 100 امتیاز می باشد مدارس واجد کسب نشان ستاره از یک تا پنج می شوند و مدارسی که پنج ستاره دریافت کنند نشانه این است که همه اقدامات را انجام داده‌اند.

افزایش مهارت‌های ارتباطی و توانمندسازی دانش‌آموزان با طرح مروج سلامت



وی به نقش دانش آموزان در این طرح اشاره کرد و گفت: هر دانش‌آموز نماینده یک خانواده در مدرسه است و طی این طرح، سلامت از طریق مدرسه به خانواده منتقل می‌شود.

این مقام مسئول در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر تاکید کرد: این طرح موجب می‌شود دانش‌آموزان و خانواده‌ها با یادگیری راه‌های پیشگیری از بیماری‌ها، رفتارهای پرخطر و استفاده از مواد غذایی مناسب، زندگی سالم‌تری داشته باشند.

به گفته وی طرح مدارس مروج سلامت موجب بالا بردن اعتماد به نفس، عزت نفس، افزایش مهارت‌های ارتباطی، توانمندسازی دانش‌آموزان، تشویق دانش‌آموزان به مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای سلامت بهداشتی آنها می‌شود.

کاظمی اذعان داشت: وقتی که دانش‌آموزان نکات مرتبط با سلامت را به خوبی یاد بگیرند این امر می‌تواند در زمینه فرهنگ خود مراقبتی، توانمند سازی ، روابط اجتماعی و در نهایت پیشرفت تحصیلی آنها موثر باشد.

وی با بیان اینکه این طرح به منزله یک نظام برای ارتقای سلامت است، افزود: با مشارکت فعالانه اولیا، مربیان و دانش‌آموزان و با رویکرد توانمندسازی دانش‌آموزان در زمینه مراقبت از فرهنگ خود مراقبتی و آموزش همسالان و همسانان منجر به افزایش ظرفیت‌ها و توانمندسازی مردم در مورد سالم زندگی کردن، سالم کار کردن و آموزش با کیفیت می‌شود.

مسئول واحد بهداشت مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر ابراز امیدواری کرد: با توجه به چشم‌انداز مثبت این طرح که دستیابی به سلامت دانش‌آموزان، والدین و آموزگاران در تمامی ابعاد است همه مدارس موجود در شهرستان دیر به عنوان مدارس مروج سلامت در این طرح فعال شوند.