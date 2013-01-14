اعزام دو و میدانی کاران نوجوان البرزی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس دعوت فدراسیون دو ومیدانی جمهوری اسلامی ایران محمد امین عبدلی، سالار صادق پور وهومن کاظمی در رده سنی نوجوانان به اولین اردوی تیم ملی نوجوانان، جهت شرکت در مسابقات جهانی اوکراین از روز سه شنبه 26/10/91 لغایت 29/10/91 در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران حضور خواهند داشت.

نفرات اعزامی استان البرز به مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان کشور معرفی شدند



مرحله پایانی مسابقات تکواندو انتخابی نوجوانان البرز جهت حضور در مسابقات قهرمانی کشور با معرفی نفرات برتر پایان یافت.



این دوره از رقابتها با حضور 22 شرکت کننده در محل خانه تکواندو استان البرز برگزار شد که در نهایت نفرات برتر اوزان ده گانه به عنوان نفرات اعزامی تیم استان البرز به مسابقات قهرمانی نوجوانان کشوری که در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد، شناخته شدند.



وزن اول: نریمان مریدانی، وزن دوم: هادی تیران ولی پور، وزن سوم: مهران قوام، وزن چهارم: احسان عباسی، وزن پنجم: پوریا افشار، وزن ششم: مهدی حقگو، وزن هفتم: رامین حسین قلی زاده، وزن هشتم: پیمان سهرابی، وزن نهم: احمد رضا پور محمد و وزن دهم: حسین قربان زاده به مسابقات معرفی شدند.



روی خط ورزش شهرستان نظرآباد



رزمی کاران نظرآبادی به اردوی انتخابی تیم ملی که به میزبانی تهران برگزار می شود ، اعزام شدند.



این دوره از مسابقات در رده سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان در سالن کبکانیان تهران انجام شدکه تیم نظرآباد با سرپرستی و مربیگری بابک محمودی با 12 شرکت کننده به نمایندگی از استان البرز توانستند در رده نوجوانان 6 مدال برنز را کسب کرده و به اردوی تیم ملی دعوت شوند.



در پایان رقابتها محمودی به عنوان مربی نمونه تاپ کی سال 91 انتخاب شد.



داریوش محمودی وزن 85+، امیر پیشگاهی وزن 75-، امیررضا دینی وزن 35+، ابوالفضل محمدی وزن 75-، مهدی توده زعیم وزن 65-، کریم امید نام وزن 65-، امیرحسین وثوقی وزن 85+، نفرات برتر کاراته نظرآباد (انتخابی المپیاد البرز) معرفی شدند.



یک دوره مسابقات کاراته در رده کاتا و کومیته با حضور 550 کاراته کا در بخش آقایان و بانوان در سالن فرهنگی ورزشی فلق و با همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت کاراته شهرستان جهت انتخاب برترینهای شهرستان در راستای شرکت در رقابتهای اولین المپیاد ورزشی استان البرز که به میزبانی شهرستان نظرآباد برگزارمی شود ، صورت پذیرفت.



پیست بین المللی دیزین مجهز شد



قربانعلی سولقانی مدیر مجموعه ورزشی پیست بین المللی دیزین کرج ، از تجهیز این پیست به سه دستگاه برفکوب جدید خبر داد.



این برفکوب ها با جدیدترین فناوری دارای سیم فرز و بیل و با هدف آماده سازی و استانداردسازی مسیرهای اسکی برای آموزش، تمرین و برگزاری مسابقات کشوری ، بین المللی ، آسیایی و جهانی در دوبخش اسکی مبتدی و پیشرفته وارد شده است تا بتواند به صورت استاندارد این مسیرها را زیرسازی و آماده کند.



سولقانی بارش برف های منطقه دیزین در دامنه جنوبی البرزرا بیشتر به صورت سبک و پودری دانست و افزود: پیش از این، پیست دیزین چهار دستگاه برفکوب قدیمی داشت که پاسخگوی فدراسیون جهانی برای آماده سازی مسابقات بین المللی ، آسیایی و جهانی نبود و خوشبختانه با ورود این سه دستگاه در این خصوص مشکلی نخواهیم داشت و هم اکنون نیز با توجه به وجود این سه دستگاه برفکوب، در مجموع این پیست دارای هفت دستگاه برفکوب است و از هفته آینده دیزین آماده مسابقات ملی و بین المللی خواهد بود.



