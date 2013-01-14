شرور معروف سیستان و بلوچستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ایزدی اظهار داشت: به ‌دنبال درگیری ماموران نیروی انتظامی در جنوب سیستان و بلوچستان، یکی از اشرار معروف منطقه دستگیر شد.

وی گفت: با تلاش پیگیر و مستمر پرسنل جان بر کف نیروی انتظامی، "اسلم بلوچ" یکی از اشرار معروف منطقه ساربوک در شهرستان نیکشهر دستگیر شد.

وی افزود: این شرور معروف سوابق مختلفی را در ایجاد ناامنی، راهبندی، قتل و زورگیری در منطقه داشت که ماموران نیروی انتظامی با اقدامات فنی و اشرافیت اطلاعاتی موفق به دستگیری این شرور متواری شدند.

طرح جدید پلیس راهور سیستان و بلوچستان برای برخورد با موتورسواران متخلف

رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان بیان داشت: به منظور ارتقای انضباط ترافیکی در معابر شهری زاهدان، طرح جدید برخورد با موتورسواران متخلف به مرحله اجرا گذاشته شد.

سرهنگ ستار رحمانی گفت: در راستای فرهنگ صحیح استفاده از موتورسیکلت و ترغیب موتورسیکلت سواران به رعایت قانون و مقررات و همچنین نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی این طرح از 22 دی ماه سالجاری در سطح شهرستان زاهدان اجرا می شود.

وی افزود: پلیس راهور سیستان و بلوچستان با راهنمایی و آموزش های لازم و اهدایی کلاه ایمنی به راکبین موتورسیکلت سواران آنها را ملزم به استفاده از کلاه ایمنی کرده و توانسته با ملزم کردن راکبین موتورسیکلت به استفاده از کلاه ایمنی آمار متوفیان را در تصادفات کاهش دهد.

وی اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان در حال اجرای طرح های انضباط اجتماعی و امنیت عبور و مرور در سطح شهر با بکار گیری موتورسیکلت های پلیسی با مانور بالا، پرقدرت، پرشتاب و پرسرعت است و با موتور سواران مخل نظم و ایمنی و امنیت جان شهروندان برخورد و موتورسیکلت آنها را توقیف خواهد شد.

رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان با اشاره به ماده 19 و20 قانون تخلفات رانندگی، گفت: موتورسیکلت های متخلف در صورت توقیف برای بار اول یک هفته و برای بار دوم یکماه در پارکینگ توقیف خواهند شد و با مالکان آنها نیز برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی افزود: هدف ازاجرای این طرح ها حفظ آرامش و آسایش است و همچنان ادامه خواهد داشت.

وی از رانندگان و راکبین موتورسیکلت و مردم استان خواست، دراجرای طرح ها پلیس را یاری کنند تا به هدف مطلوب که کاهش تصادفات و تلفات رانندگی و برقراری امنیت ترافیکی مطلوبتری درسطح جامعه است، برسیم.