راه اندازی پژوهشکده گیاهان دارویی در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر رضایی گفت: نگاه کاربردی به حوزه گیاهان دارویی سبب ایجاد بازار اشتغال و درآمدزایی برای دانش آموختگان می شود.



وی افزود: علمی ترین شدن مباحث تولید و عرضه گیاهان دارویی در کشور نیاز و امید به پیشرفت آن در آینده‌ای نزدیک بسیار زیاد است و در این راستا باید در راستای توسعه آن گام برداشت.



رئیس انجمن گیاهان دارویی کشور، ادامه داد: وجود مجتمع پژوهشی، آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی کم نظیر است و با توجه به وجود 130عضو هیئت علمی در رشته های مختلف، پتانسیل بالقوه و عظیمی جهت تبدیل شدن این واحد دانشگاهی به یکی از مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های منحصر به فرد گیاهان دارویی در سطح کشور فراهم است.

بهره برداری طرح توسعه صحن مطهر سه امامزاده بخش لاریجان



به مناسبت هفته وقف، طرح های توسعه ای مقابر سه امامزاده بخش لاریجان شهرستان آمل با حضور مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران بهره برداری شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بخش لاریجان در مراسم بهره برداری از این طرحها گفت: طرح توسعه امامزاده جوانمرد و حمزه (ع) روستای کهرود در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و با زیربنای 500 متر مربع پس از حدود 10سال بهره برداری شد.



حجت الاسلام رمضان شجاعی افزود: برای اجرای این طرح شامل ساختمان و بنای گنبد و تعمیرات و کاشی کاری، حدود چهار میلیارد و 450 میلیون ریال از محل کمک های اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان و خیران و مردم هزینه شده است.

اخطار متصدیان هفت واحدعرضه غیر بهداشتی لوازم آرایشی



مسئول واحد بهداشتی و آرایشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل، از صدور اخطاریه کتبی به متصدیان هفت واحد عرضه لوازم بهداشتی وآرایشی در این شهرستان به علت عرضه غیربهداشتی برخی اقلام به شهروندان خبر داد.



زهرا صادقی گفت: تخلف این تعداد متصدی در قالب فروش همزمان لوازم بهداشتی وآرایشی در داروخانه ها و واحدهای مجزا در بازدید میدانی واحد بهداشتی وآرایشی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آمل بررسی و اخطاریه کتبی نیز به آنان داده شد.



وی افزود: عرضه برخی صابون نیترو، کرم ، رژلب و مواردی از این قبیل که غیربهداشتی و عمدتا قاچاق بود، توقیف و جمع آوری شد.









