فاز نخست بازسازی حرم امامزاده احمد(ع) اسفراین به پایان رسید

حجت الاسلام عباسعلی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری در مجموع دو میلیارد و 700 میلیون ریال برای پروژه های عمرانی امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان اسفراین اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: از این مبلغ دو میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی بنای امامزاده احمد بن موسی کاظم(ع) روستای کوران و 700 میلیون ریال نیز برای ساخت بنای جدید امامزادگان اسحاق(ع) روستای رویین و سیدحسین(ع) و سیدعلی(ع) روستای جهان اختصاص یافته است.

حجت الاسلام خادمی در مورد بازسازی بنای امامزاده احمد بن موسی کاظم(ع) روستای کوران که با اعتبار دو میلیارد ریال اجرایی شده است، گفت: این مرمت و بازسازی بعد از 60 سال از آخرین مرمت صورت می گیرد و در حال حاضر فاز نخست آن به پایان رسیده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته نیز ضریح امامزاده احمد بن موسی کاظم(ع) تعویض شده بود.

حجت الاسلام خادمی تصریح کرد: بر اساس برنامه چهارشنبه این هفته و همزمان با هفته وقف فاز نخست حرم امامزاده احمد بن موسی کاظم(ع) کوران به بهره برداری می رسد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه اسفراین در ادامه عنوان کرد: همچنین در سال جاری ساخت بنای جدید برای امامزادگان اسحاق(ع) روستای رویین و سید حسین(ع) و سید علی(ع) روستای جهان نیز با اعتبار 700 میلیون ریالی آغاز شده و هم اکنون ادامه دارد.

وی با بیان اینکه حدود سه ماه از آغاز ساخت بنای جدید امامزادگان روستای جهان گذشته است، گفت: ابن بنا 220 مترمربع زیربنا دارد و در حال حاضر با هزینه کرد 900 میلیون ریال بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.