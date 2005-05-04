ابراهيم جعفري : جنگ ظالمانه رژيم ديكتاتوري صدام بر ضد ايران هيچ ارتباطي با ارزش ها و نيت هاي حسنه ملت عراق نداشت // اكنون زمان فرهنگ سازندگي به جاي فرهنگ تخريب و ويرانگري است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره ، ابراهيم جعفري در مراسم اداي سوگند كابينه خود در مقابل نمايندگان مجمع ملي عراق با اداي سلام و درود به ارواح شهداي عراقي كه درمبارزه با رژيم ديكتاتوري صدام كه آن را ظالمانه ترين ديكتاتوري ها در جهان خواند، تاكيد كرد دولت جديد در راه حفظ ارزش ها و آرمان هاي ملت عراق و تلاش در جهت تحقق آرمان هاي آنها گام برخواهد داشت .



وي با تقدير از مرجعيت شيعه بويژه آيت الله سيستاني گفت : از مقام مرجعيت ديني كه در آيت الله العظمي سيستاني متبلور شده است، به علت اينكه هميشه در كنار ملت عراق بود و بويژه نقش بسزايي در برگزاري موفق انتخابات دمكراتيك اخير داشت، تقدير و تشكر مي كنم.



ابراهيم جعفري همچنين از مقام شامخ شهداي خاندان صدر و شهيد محراب آيت الله محمد باقر حكيم و ديگر شهداي عراقي تجليل كرد.



نخست وزيرعراق ازعلاوي و وزيران كابينه موقت كه به گفته وي مسئوليت را برعهده داشتند و در برگزاري موفق انتخابات تاريخي اخير سهيم بودند تقدير كرد.وي همچنين از نقش سازمان ملل متحد و نيروهاي چند مليتي و تمام كشورها و سازمان هايي كه در رهايي ملت عراق از شرديكتاتوري صدام سهيم بودند، تقدير و تشكر كرد.



به گزارش مهر، ابراهيم جعفري درباره علت تاخير در معرفي و تشكيل دولت جديد گفت : ائتلاف عراق يكپارچه زمان طولاني و تلاش هاي زيادي كرد تا با ائتلاف كردستان به توافق برسد تا دو فراكسيون پارلماني به دو فراكسيون متحد تبديل شوند و به اتفاق ديگر فراكسيون ها يك پايگاه گسترده اي را در مجمع ملي به دور از هرگونه طائفه گري تشكيل دهند تا نماينده قشرهاي مختلف ملت عراق باشند.



نخست وزير عراق افزود: طبيعي بود از سويي شرائط اضطراري كه براي برادران عرب سني در زمان انتخابات وجود داشت كه باعث كاهش حجم مشاركت در انتخابات اخير شد و طبيعي بود كه براي پركردن شكاف ميان واقعيت جمعيتي عرب هاي سني و واقعيت پارلماني مدتي از زمان را صرف كند وصرف چنين زماني با توجه به روند دمكراتيك و سياسي درعراق جديد طبيعي است .



وي تصريح كرد : رژيم سابق ميراث سنگيني ازنابساماني امنيتي، فساد اداري وكاهش سطح خدمات و بيكاري و گسترش مصائب و بدبختي ها به علت سياست هاي اعدام گروهي و كشتار و نسل كشي و گورهاي دسته جمعي به جا گذاشته است .



ابراهيم جعفري به جنگ ويرانگر رژيم صدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران و اشغال كويت اشاره كرد و گفت : سياست هاي رژيم سابق باعث بوجود آمدن بدترين روابط با كشورهاي همسايه شد و عراق را به كانون هاي تنش درمنطقه تبديل كرد و طبل هاي جنگ را بر ضد برخي كشورهاي منطقه به صدا درآورد.



نخست وزيرعراق با دعوت از كساني كه در رژيم گذشته اگر چه مجبور بوده اند از سياست هاي آن رژيم دفاع كنند اما دستانشان به خون ملت عراق آلوده نشده، خواست با ابراز پشيماني و ندامت به آغوش ملت عراق برگردند و در روند سياسي و بازسازي عراق جديد مشاركت كنند .



به گزارش مهر، جعفري گفت : فرهنگ اعتماد جاي فرهنگ شكست و فرهنگ بازسازي جاي فرهنگ ويرانگري و تخريب را گرفته است ، آرمان هاي مشروع شما ملت فراوان است و امكانات عراق هم براي اين مساله تضمين مي دهد، اما سي و هفت هفته براي تحقق اين مساله كافي نيست اما دولت جديد تمام تلاش هاي خود را دراين مدت بكار خواهد گرفت تا در راه تحقق اين آرمان ها گام بردارد.وي تاكيدكرد كه روند سياسي و دمكراتيك همچنان ادامه خواهد يافت .



ابراهيم جعفري درسخناني تاكيد كرد: تمام تلاش هاي خود را بكارگرفتم تا يك دولت فراگير متكثر با حضور نمايندگان همه طيف ها و گروههاي عراقي تشكيل دهم هرچند هنوز چند پست بدون وزير مانده است اما تلاش مي كنيم به زودي وزيران باقي مانده معرفي شوند. ابرهيم جعفري تصريح كرد: مهمترين اولويت دولت جديد ساماندهي اوضاع امنيتي ودر ادامه بهبود اوضاع معيشتي و رفاهي ملت عراق است.



به گزارش مهر، وي با بيان اينكه به زودي اولين جلسه كابينه جديد برگزار خواهد شد، تاكيد كرد: دستگاه قضايي عادلانه و شفاف ويژگي عراق جديد خواهد بود. وي با تاكيد بر ضرورت سازندگي و بازسازي عراق تصريح كرد: اكنون زمان فرهنگ سازندگي به جاي فرهنگ تخريب و ويرانگري رسيده است.



وي با رد ادعاي كساني كه شيعيان را به انحصارطلبي متهم مي كنند، تاكيد كرد: آنها كه گمان مي كنند كه عراق برپايه يك شخص قرار گرفته است و آن شخص همه كاره است، سخت دراشتباه هستند، دولت جديد هرگزبراساس طائفه گري تشكيل نشده است و ما براي نفي طائفه گري از عراق تلاش مي كنيم.



ابراهيم جعفري در ادامه به كشورهاي همسايه از جمله ايران اشاره كرد و تاكيد كرد ما با كشورهاي همسايه پيوندهاي همسايگي و مشتركات ديني ، فرهنگي و منافع مشترك داريم .





ما به خوبي درك مي كنيم كه همسايه ما جمهوري اسلامي ايران به علت جنگ ظالمانه اي كه رژيم مقبور صدام بر ضد اين كشور به راه انداخت چه مصائب و سختي هايي متحمل شد اما اين جنگ را مي توان بياني از كينه هاي پنهان رژيم صدام تفسير كرد كه هيچ ارتباطي با ارزش ها و نيت هاي حسنه ملت عراق نداشت . نخست وزير عراق

وي خطاب به ملتهاي ايران وكويت كه ازبابت جنايات صدام متحمل مصائب و سختي هاي فراوان شدند، گفت : درمصائبي كه برسر شما آمد، اراده ملت عراق هيچ گونه نقشي در آن نداشت .



جعفري به جنگ تحميلي ظالمانه رژيم صدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت : ما به خوبي درك مي كنيم كه همسايه ما جمهوري اسلامي ايران به علت جنگ ظالمانه اي كه رژيم مقبور صدام بر ضد اين كشور به راه انداخت چه مصائب و سختي هايي متحمل شد اما اين جنگ را مي توان بياني از كينه هاي پنهان رژيم صدام تفسير كرد كه هيچ ارتباطي با ارزش ها و نيت هاي حسنه ملت عراق نداشت .



وي با تاكيد بر اينكه دولت جديد تمام تلاش هاي خود را براي بهبود و تقويت روابط با كشورهاي همسايه وهمه كشورهاي جهان بر اساس اصل منافع مشترك و عدم دخالت در اموريكديگر بكار خواهد گرفت، تصريح كرد: دولت جديد مانند يك كندوي زنبور عسل براي انجام ماموريت و مسئوليت به نحو احسن عمل خواهد كرد تا ملت عراق در امنيت و رفاه زندگي كند .



جعفري در پايان تصريح كرد هرگز چشمداشتي به پست و مقام ندارد و تنها هدفش خدمت به ملت عراق است و اميدوار است در انجام اين مسئوليت سربلند بيرون بيايد.

خبرديگر اينكه اعضاي مجمع ملي در نشست روز گذشته خود با اكثريت آرا آئين نامه داخلي خود را تصويب كردنداين آئين نامه مشتمل بر 162 ماده در 22 فصل است.تصويب آئين نامه داخلي پيش از اين چند بار به تعويق افتاده بود كه علت آن رايزني ها و پيشنهادهاي اعضاي مجمع ملي درباره مواد فصل سيزدهم بود كه ويژه كميسيون هاي دايمي در مجمع بود.



اعضاي مجمع ملي در پيشنهادهاي خود پيشنهاد دادند تعداد كميسيون ها در مجمع ملي از 16 به 27 كميسيون افزايش يابد.



اين در حالي است كه راسم العوادي از ليست العراقيه به رهبري علاوي خواستار تشكيل كميسيون ها بدون در نظر گرفتن نتايج انتخابات سراسري اخير شد درحالي كه منتصر الاماره از نمايندگان مجمع ملي خواستار آن شد كه تشكيل كميسيون ها بر اساس نسبت هاي پيروزي كه فراكسيون هاي پارلماني در مجمع ملي بدست آورند، صورت گيرد.