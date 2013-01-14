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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۱۵

ارجمندی خبر داد:

کنگره شعر انقلابی "فجر واژه ها" در بروجرد برگزار می شود

کنگره شعر انقلابی "فجر واژه ها" در بروجرد برگزار می شود

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ارشاد شهرستان بروجرد از برگزاری کنگره شعر انقلابی "فجر واژه ها" در این شهرستان خبر داد.

نادر ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر کنگره شعر انقلابی "فجر واژه ها" در شهرستان بروجرد برگزار می شود.

وی بیان داشت: این کنگره با همکاری انجمن ادبی مهرداد اوستا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد و حوزه مقاومت یاسر با محوریت انقلاب اسلامی ایران برگزار می شود.

رئیس اداره ارشاد شهرستان بروجرد افزود:علاقمندان می توانند آثار خود را در سبک ها و قالب های شعری مختلف تا پنجم بهمن ماه به انجمن ادبی مهرداد اوستای بروجرد و یا پست الکترونیکی fajrevazheha@yahoo.com ارسال کنند.

کد مطلب 1791020

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