کنگره شعر انقلابی "فجر واژه ها" در بروجرد برگزار می شود

نادر ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر کنگره شعر انقلابی "فجر واژه ها" در شهرستان بروجرد برگزار می شود.
وی بیان داشت: این کنگره با همکاری انجمن ادبی مهرداد اوستا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد و حوزه مقاومت یاسر با محوریت انقلاب اسلامی ایران برگزار می شود.
رئیس اداره ارشاد شهرستان بروجرد افزود:علاقمندان می توانند آثار خود را در سبک ها و قالب های شعری مختلف تا پنجم بهمن ماه به انجمن ادبی مهرداد اوستای بروجرد و یا پست الکترونیکی fajrevazheha@yahoo.com ارسال کنند.
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