کنگره شعر انقلابی "فجر واژه ها" در بروجرد برگزار می شود

نادر ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر کنگره شعر انقلابی "فجر واژه ها" در شهرستان بروجرد برگزار می شود.

وی بیان داشت: این کنگره با همکاری انجمن ادبی مهرداد اوستا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد و حوزه مقاومت یاسر با محوریت انقلاب اسلامی ایران برگزار می شود.