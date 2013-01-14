برلین با مداخله نظامی فرانسه مخالف است/ ادامه رایزنی ها در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ntv آلمان، "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان گفت این کشور از مداخله نظامی در مالی توسط فرانسه حمایت نمی کند.

این در حالی است که اقدام مداخله جویانه فرانسه پیشتر مورد حمایت همپیمانان نظامی این کشور از جمله ناتو، آمریکا و انگلیس قرار گرفته است.

با این حال موضع وزیر امور خارجه آلمان با انتقادهایی در داخل این کشور روبرو است به طوری که "راینر آرنولد" سخنگوی فراکسیون سوسیال دموکراتها در پارلمان آلمان این موضع را مغایر با تلاش اتحادیه اروپا برای اتخاذ سیاست خارجی و امنیتی واحد دانسته است.

خبرها همچنین از رایزنی امشب کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، در مورد مداخله نظامی گسترده در مالی حکایت دارد.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز گزارش داد با وجود حمایت نظامی فرانسه از ارتش مالی، گروههای شبه نظامی پیشرفت قابل توجهی در درگیری با نظامیان دولتی داشته اند. بر این اساس، شبه نظامیان توانسته اند بخش هایی از مناطق تحت کنترل ارتش را به تصرف خود در آورند.

در درگیری های امروز دوشنبه مالی، شبه نظامیان توانستند کنترل شهر دیابالی واقع در شمال این کشور را به دست بگیرند. "ژان ایو لودریان" وزیر دفاع فرانسه ضمن بیان این مطلب در تلاش برای توجیه دخالت نظامی کشورش گفت باماکو پایتخت به دلیل ناتوانی نظامیان دولتی از سوی شبه نظامیان تهدید می شود.