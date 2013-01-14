مدیر عامل جدید باشگاه نساجی مازندران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابراهیمی افزود: قنبری پیش از این در دوره مالکیت پرهام ، مدیرعاملی باشگاه نساجی را برعهده داشت.



وی از قنبری به عنوان یکی از افراد فعال و علاقه مند به فوتبال یاد کرد و گفت: تلاش وی در معرفی مالک و سرمایه گذار پیشین و کنونی باشگاه نساجی مازندران نتیجه بخش بود.



قاسم نژاد کمتر از دو هفته پیش به عنوان مالک جدید باشگاه نساجی مازندران معرفی و در نشست معارفه اش که با حضور مسوولان، ورزشکاران و هواداران باشگاه در قائم شهر برگزار شد ، اعضای هیئت مدیره جدید را معرفی کرد.

ورزشکار قائم شهری مربی کبدی ایران



رئیس اداره ورزش و جوانان قائم شهر گفت: عباد دلیلی مربی و ورزشکار قائم شهری، مربیگری تیم ملی کبدی را برعهده گرفت.

عادل عالیشان افزود: دلیلی به عنوان مربی تیم ملی کبدی در رده سنی بزرگسالان انتخاب شد. وی گفت : مربیگری تیم ملی کبدی بزرگسالان نخستین تجربه دلیلی در سطح ملی است.



وی مدت فعالیت این ورزشکار در رشته ورزشی کبدی را هفت سال عنوان کرد.

اعزام سه مشت زن مازنی به رقابت های قهرمانی بوکس آسیا



رئیس هیئت بوکس مازندران گفت: سه مشت زن مازندرانی با نظر کادر فنی تیم ملی، به رقابت های قهرمانی مشت زنی آسیا که در کشور فیلیپین برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

حسین جعفری افزود: هومن طغانی، سالار طهماسبی و سینا قلعه‌ بندی، نمایندگان مشت زنی مازندران هستند که عازم این رقابت ها می شوند.



وی گفت: یکی از مشکلات تاثیرگذار رشته ورزشی مشت زنی، درآمدزا نبودن آن است که سبب می شود انگیزه ورزشکاران پس از مدتی کاهش یافته و روز به روز از دنیای ورزش قهرمانی فاصله بگیرند.



دعوت یک مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی

سخنگوی هیئت فوتبال مازندران گفت: با دعوت کادر فنی تیم ملی ، یک مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دعوت شد.

مهدی کهن روز افزود: مهدی حسنی نوذری تنها مازندرانی دعوت شده به این اردو است که به همراه 11 بازیکن دیگر خود را برای حضور در رقابت های مقدماتی جام جهانی قطر آماده می کند.



وی گفت: اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی از فردا سه شنبه به مدت چهار روز در کمپ تیم های ملی برگزار می شود و ملی پوشان یکم بهمن به مسابقات مقدماتی جام جهانی اعزام خواهد شد.





