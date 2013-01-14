به گزارش خبرگزاری مهر،میثم امرودی با بیان اینکه برگزاری جشنواره برترین ایده های محلی فرصتی را ایجاد می‌کند تا مردم نظرات و ایده‌ها خود را با هدف مشارکت در اداره بهتر امور شهر ارائه دهند، اظهار کرد‌: ما نیز در مدیریت شهری از این نقطه نظرات برای راهبری امور شهری استفاده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه فضا برای ارائه نظرات شهروندان از دو کانال فراهم شده است، تاکید کرد‌: شهروندان ایده‌های خود را در تمامی سال از طریق کانال 1888 و سرای محلات در اخیتار مدیریت شهری قرار می‌دهند این ایده‌ها بررسی و کارشناسی می‌شود تا در صورت قابلیت اجرا در سطح ملی و حتی فرامحلی عملیاتی شود.

به گفته قائم مقام امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران عمده کارهای شهرداری بر اساس ایده‌های مردم شکل می‌گیرد و شاید مردم این را به طور مستقیم حس نکنند اما روزانه تعداد قابل توجهی از تماس‌های 1888 مربوط به ایده‌‌های مردم است که در سه بخش ایده‌های ملی، منطقه ای و محلی است.

امرودی سیستمی ترین نوع دریافت ایده‌های را در 1888 اعلام کرد و افزود:‌ جشنوازه بام فضایی ایجاد می‌کند تا ایده‌ها به صورت متمرکز جمع آوری شود و نسبت به آنها کار کارشناسی صورت گیرد.

مشاور شهردارتهران با اشاره به ظرفیت‌های موجود در سرای محلات، تصریح کرد:‌ ایده‌های شهروندان به صورت مستقیم در سرای محلات جمع‌آوری و توسط هیات امنای 13 نفری هر محله که متشکل از افراد اهل فن محله، بررسی می‌شود و در صورت تایید اعتبار مورد نیاز به آن تخصیص می‌یابد تا در محله اجرایی شود.

وی همچنین گفت:‌ هم زمان با دومین دوره جشنوراه بام شهر بخشی از ایده‌هایی که مردم در دوره قبل پیشنهاد دادند و به نتیجه رسیده و در محلات به اجرا درآمده است به نمایش گذاشته می‌شود.

امرودی در پایان اظهار کرد: چهره کنونی شهر تهران بیانگر این مهم است که شهر تهران با کار جمعی نه فردی اداره می‌شود کار جمعی که مطابق با ذائقه شهروندان و کشش سطح منابع تهران است.