استان سمنان میزبان کنگره بررسی نقش خانواده در آسیب پذیری جوانان در حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، پریوش پیوندی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل هلال احمر استان سمنان ضمن اشاره به اینکه استان سمنان در اسفند ماه سالجاری میزبان کنگره علمی بررسی نقش خانواده در میزان آسیب پذیری جوانان در حوادث و بلایا است، گفت: تجمیع افکار و نظرات دانشجویان، استادان و صاحبنظران برای دستیابی به الگویی برای پررنگ شدن نقش خانواده در توانمندسازی جوانان از اهداف اصلی این کنگره است.

وی افزود: در این کنگره به موضوعاتی از قبیل اعتیاد در خانواده، شیوه های فرزند پروری، آموزه های مهارت های زندگی پرداخته می شود.

جمعیت هلال احمر متولی امداد و نجات

رئیس اداره آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان سمنان، این جمعیت را متولی اصلی امداد و نجات در حوادث و بلایا دانست و گفت: این کنگره علمی نیز تلاش دارد تاکید ویژه ای بر حوادث و بلایای طبیعی صورت گیرد.

پیوندی با بیان اینکه در ایران و نیز در استان سمنان شمار حوادث طبیعی کم نیست افزود: انواع بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله و حوادث انسان ساخت مانند حوادث جاده ای همواره اتفاق می افتد.

وی گفت: حوادث و بلایا همیشه علاوه بر آسیب های جسمانی و ضررهای مالی، صدمات روانی نیز برجای می گذارند که از اهمیت بیشتری برخوردارند و درمان و رفع عوارض آن مدت زمان بیشتری نیاز دارد.

پیشگیری تنها به شکل مقاوم سازی ساختمانها و یا یاد گرفتن اصول کمک های اولیه نیست

رئیس اداره آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه پیشگیری تنها به شکل مقاوم سازی ساختمانها و یا یاد گرفتن اصول کمک های اولیه نیست، تصریح کرد: گردهم آوردن افرادی با توانایی و تجربیات عملی و نیز جمع آوری یافته های پژوهشی یکی از مهمترین و روش ها و راههای پیشگیری است.

پیوندی افزود: در این کنگره علمی نیز سعی می شود بخشی از این یافته ها در قالب مقالات علمی از استان سمنان گردآوری شود.

پانزدهم بهمن را آخرین فرصت برای ارسال مقالات به دبیرخانه کنگره



رئیس اداره آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: فراهم ساختن مقدمات برگزاری این کنگره از ابتدای سال 91 آغاز شد و در دبیرخانه علمی آن مکاتباتی با دانشکده روان شناسی دانشگاه سمنان انجام داد و برخی از اعضای هیئت علمی این دانشکده به عنوان دبیران علمی کنگره در بررسی مقالات ارسالی همکاری دارند.

وی پانزدهم بهمن را آخرین فرصت برای ارسال مقالات به دبیرخانه این کنگره درجمعیت هلال احمر استان سمنان اعلام کرد.

ضرورت آموزش مقابله با حوادث و بلایای طبیعی



پیوندی ضمن تاکید بر اینکه تامین عوامل نرم‌افزاری در بحث سوانح و حوادث حرف اول را می‌زند اظهار کرد: باید هر چه می‌توانیم در بحث آموزش گام برداریم.

پیوندی ادامه داد: آموزش‌ها در قالب آموزش چهره به چهره، رسانه، پوستر و در سایر موارد است و تا زمانی که تغییر رفتار مردم ایجاد نشود، ارائه آموزش باید مستمر ادامه داشته باشد چرا که بدون آموزش مقابله با حوادث و بلایای طبیعی امکان‌پذیر نیست.

ارتباط تغییر در رفتار مردم با خواستن آنان در زمینه چگونگی کاستن از بلایای طبیعی

رئیس اداره آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان سمنان تغییر در رفتار مردم را به خواستن آنان در زمینه چگونگی کاستن از بلایای طبیعی مرتبط دانست و مقاوم‌سازی منازل را یکی از این تغییر رفتارها دبرشمرد و گفت: مردم به ترمیم بافت‌های فرسوده اقدام کنند و با انجام مقاوم‌سازی در کاهش بلایای طبیعی نقش خود را ایفا کنند.

وی گفت: هلال‌احمر بر حسب وظیفه این آمادگی را برای تمام شهروندان اعم از شهری و روستایی اعلام می‌کند.

پیوندی در خاتمه افزود: پیشگیری همواره مقدم بر درمان است و پیش از وقوع حوادث و بلایا باید به فکر باشیم تا از عوارض و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت حوادث کاسته شود.