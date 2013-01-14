مردم و مسئولان شاهرود نگاه حرفه ای به ورزش ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رحیمیان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مردم و مسئولان شاهرودی به ورزش به شکل اوقات فراغت نگاه میکنند و نگاه حرفهای به ورزش جزء اولویتهای دوم و سوم آنها هم نیست.
وی با اشاره به اینکه از ورزش در همه زمینهها مانند سیاست و ... استفاده میشود؛ اضافه کرد: استان سمنان نیز مانند شاهرود به همین مشکل مبتلا شده است.
رحیمیان تصریح کرد: در بخش آموزش خیلی کمبود داریم، علیرغم اینکه استانهای همجوار از اساتید این شهرستان برای امر ورزش استفاده میکنند اما خودمان از این نعمت بینصیب هستیم.
رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود تاکید کرد: از رسانهها انتظار دارم به ما کمک کنند تا نگاه به ورزش را در این شهرستان عوض کنیم و مردم و مسئولان ما به مقوله ورزش به صورت حرفهای نگاه کنند.
رحیمیان تصریح کرد: برنامهریزی و هدفگذاری برای جوانان از اولویتهای اصلی این اداره است.
وی با بیان اینکه صنایع دولتی متعلق به همه مردم ایران است، افزود: برای رشد و توسعه ورزش در کشور باید همه، از امکانات به طور یکسان بهره بگیرند.
رحیمیان با بیان اینکه حدود 90 درصد ورزش ما دولتی است، گفت: امیدواریم خدمات و حمایتهای دولتی بیشتر به شهرستانها اختصاص یابد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود با اشاره به اینکه با اعتبارات بیشتر، بهتر میتوان برنامهریزی اجرایی انجام داد، تاکید کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سراسر استان با جدیت بیشتری مطالبات مردمی را در این خصوص پیگیری کنند تا مردم این استان و شهرستان شاهرود از صنایع دولتی و حمایتهای مادی بیشتری برای ورزش و جوانان برخوردار شوند.
رحیمیان افزود: امیدواریم با تلاش و همیاری مردم و مسوولان شهرستان شاهرود بتوانیم به خواستههای بحق این مردم، جامه عمل بپوشانیم.
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