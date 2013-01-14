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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۳۵

سردار زاده بیان کرد:

اجرای طرح تفکیک زباله در سه شهر گلستان

اجرای طرح تفکیک زباله در سه شهر گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان در خصوص نحو ه اجرای طرح جمع آوری و تفکیک زباله از مبدأ در این استان گفت: در حال حاضر این طرح در شهرهای علی آباد، گنبد وگرگان درحال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سردار زاده عصر دوشنبه در ستاد پسماند استان در خصوص طرح جمع آوری کاغذ از ادارات و مدارس گفت: مرحله دوم اجرای این طرح هم اکنون در حال اجراست که در مرحله دوم طرح جمع آوری کاغذ از ادارات و مدارس این سازمان اقدام به خرید هفت هزار باکس مخصوص  جمع آوری کاغذ با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال کرده است.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی انجام شده امیدواریم در آینده سطح بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به استقبال خوب ادارات و مدارس از طرح بزرگ جمع آوری کاغذهای باطله خاطرنشان کرد: امیدواریم در بتوانیم این طرح را در ابعاد وسیعتری انجام دهیم.

سردارزاده در این خصوص گفت:  رشد روزافزون جمعیت، افزایش و تنوع محصولات و کالاهای مصرفی، روند صعودی مصر فگرایی در بین شهروندان ، متداول شدن الگوی نامناسب مصرف در جامعه و بسیاری از عوامل دیگر باعث شده است تا امروز بامعضل جدی و پیچید های به عنوان زباله یا مواد زاید شهری روبرو باشیم. 
کد مطلب 1791049

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