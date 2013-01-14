اجرای طرح تفکیک زباله در سه شهر گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سردار زاده عصر دوشنبه در ستاد پسماند استان در خصوص طرح جمع آوری کاغذ از ادارات و مدارس گفت: مرحله دوم اجرای این طرح هم اکنون در حال اجراست که در مرحله دوم طرح جمع آوری کاغذ از ادارات و مدارس این سازمان اقدام به خرید هفت هزار باکس مخصوص جمع آوری کاغذ با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال کرده است.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی انجام شده امیدواریم در آینده سطح بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به استقبال خوب ادارات و مدارس از طرح بزرگ جمع آوری کاغذهای باطله خاطرنشان کرد: امیدواریم در بتوانیم این طرح را در ابعاد وسیعتری انجام دهیم.



سردارزاده در این خصوص گفت: رشد روزافزون جمعیت، افزایش و تنوع محصولات و کالاهای مصرفی، روند صعودی مصر فگرایی در بین شهروندان ، متداول شدن الگوی نامناسب مصرف در جامعه و بسیاری از عوامل دیگر باعث شده است تا امروز بامعضل جدی و پیچید های به عنوان زباله یا مواد زاید شهری روبرو باشیم.