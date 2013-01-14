215 واحد مسکونی برای مددجویان روستایی و شهری سیستان و بلوچستان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مسعودیان راد اظهار داشت: 215 واحد مسکونی روستایی و شهری برای مددجویان مورد حمایت کمیته امداد با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد 995 میلیون ریال در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

اجرای 796 طرح اشتغالزایی در زمینه مشاغل خانگی و کسب و کار کوچک در ایرانشهر

مدیر کمیته امداد ایرانشهر در دیدار با فرماندار این شهرستان بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون 796 طرح اشتغالزایی در زمینه مشاغل خانگی و کسب و کار کوچک برای مددجویان این شهرستان ایجاد شده است.

محمد علی تراقویی افزود: در حال حاضر 11 هزارو 574 خانوار با آمار 31 هزارو 515 نفر تحت پوشش دائمی این نهاد می باشند.

وی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 796 طرح اشتغال و مشاغل خانگی با اعتبار بالغ بر 46 میلیاردو 742 میلیون ریال اجرا و زمینه اشتغال بیش از هزارو 200 نفر فراهم شده است.

رحمدل بامری فرماندار ایرانشهر نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و خدمات ارائه شده از سوی کمیته امداد در تمامی زمینه ها خواستار ایجاد اشتغال پایدار و معطوف نمودن تمامی برنامه های امداد در جهت کمک به اشتغال و خودکفایی خانواده ها شد.

اهدای 1400 سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد سیستان و بلوچستان

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در ایام مبارک دهه فجر هزارو 400 سری جهیزیه به نوعروسان و فرزندان ذکور خانواده بزرگ کمیته امداد اهدا می شود.

محمد رضا میری افزود: این جهیزیه ها با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد 750 میلیون ریال اهدا می شود.