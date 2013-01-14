مدیریت زباله در روستاهای مازندران رها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر دوشنبه در همایش بخشداران، دهیاران و روسای شوراهای بخش مازندران، بر لزوم استفاده از سفال در پوشش سقف ساختمان ها تاکید کرد و گفت: وضعیت سکونتگاهها در روستاها با طبیعت و مناظر جنگل سنخیت ندارد و به نوعی در هارمونی بین طبیعت و ساخت وساز بهم ریختگی دیده می شود.

وی خواستار مدیریت زباله ها از سوی روستاییان شد و گفت: برای حفظ محیط زیست باید نظارت و مراقبت ها را روزانه و دائمی نمود تا وضعیت زباله ها در روستا از وضعیت موجود و رهاشدگی خارج شود.

طاهایی گفت: روستاییان زحمتکش، مظهر خدمت شایسته و بی منت هستند و تمامی روستاهای استان، مرکز کار و تلاش محسوب می شوند.

وی بر تلاش بخشداران و دهیاران برای رسیدن به اهداف مطلوب، برطرف کردن چالشها و تقویت نقاط قوت در روستاها تاکید کرد و گفت: صمیمانه ترین تلاش و بیشترین فایده رسانی با کمترین هزینه از ویژگی های خادمان روستایی است.

طاهایی با اشاره به اینکه مازندران دارای 160 دهیار تمام وقت است، تصریح کرد: از میزان هزار و 767 دهیاری مصوب در استان، هزار و 580 دهیاری فعال وجود دارد که باید با تلاش مضاعف این تعداد را افزایش داد.

استاندار مازندران، تلاش و همت دهیاران در توسعه روستاها را چشمگیر دانست و تصریح کرد: از تبدیل روستا به شهر استقبال نمی کنم چرا که روستا را زیباترین واژه و روستاییان را سربازان بی منت انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری می دانم.

وی بر تکمیل زیرساخت ها و صرفه جویی در تمام دستگاهها و نهادها تاکید کرد و گفت: همت و جدیت متولیان، فعال شدن بخش آموزش برای دهیاران و اعضای شورا، استفاده از تجربیات و تازه های مناطق توسعه یافته، در آبادانی روستاهای مازندران تاثیر گذار است.