حفاری 11 حلقه چاه فاز 14 پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پروژه حفاری فاز 14 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران از جلو افتادگی حفاری حفره های نخست ( لوله های راهنما)، 11 حلقه چاه توسعه ای در این فاز خبر داد.

حمیدرضا شفیعی مکوند اظهار کرد: براساس برنامه زمان بندی شده مدت زمان حفاری، راندن لوله جداری و سیمانکاری هر یک از این حفره‌ها 49 ساعت پیش بینی شده بود که با تمهیدات به کار گرفته شده این مدت به 35 ساعت کاهش یافت.

وی با بیان این که حفاری 11 حفره پیش گفته به صورت جمعی (دسته ای) روی سکوی C در حال انجام است، افزود: مدت زمان اجرای این بخش از کار درمجموع 539 ساعت معادل 22 روز بود که در مدت 395 ساعت به اتمام رسید و دستیابی به 147 ساعت (معادل 6 روز) جلو افتادگی در نوع خود رکوردی قابل توجه محسوب می شود.

شفیعی مکوند با اشاره به این که شرکت ملی حفاری ایران در فاز 14 حفر 22 حلقه چاه را به صورت کلید در دست به عهده دارد، گفت: با پایان گرفتن حفاری حفره های نخست، هم اکنون با استفاده از یک دستگاه حفاری دریایی، مرحله دوم حفاری 11 حلقه چاه اجرایی شده است.

ساخت 100 واحد مسکونی شهرستان تنگستان با مشارکت خیرین



فرماندار تنگستان در نشست تامین مسکن این شهرستان اعلام کرد: 100 واحد مسکونی دراین شهرستان با مشارکت خیرین در دست ساخت است که 50 واحد آن آماده بهره برداری است. پیشرفت فیزیکی این واحد ها80 درصد است که پیش بینی می شود 50 واحد آن در دهه فجر افتتاح شود.

احمد جعفری طرح‌های مسکونی خیرساز را مکمل مسکن مهر برای برطرف کردن نیاز اقشار کم در آمد جامعه ذکر کرد و از دستگاه های اجرایی خواست انجمن خیرین را یاری و مشکلات پیش روی طرح های مسکن در دست اجرا برطرف کنند و اظهارکرد: همچنین از مجموع 132 واحد مسکن مهر شهر اهرم مرکز این شهرستان 66 واحد فاز پایانی انها آماده بهره برداری است.

مهدی احمدی مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی تنگستان نیز گفت: برای هر واحد مسکونی خیرین 250 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده و مابقی نیز شامل بهای تمام شده ساخت هر واحد به میزان 80میلیون ریال را متقاضیان تامین کرده اند. برای هر واحد مسکونی مسکن مهر نیز 200 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است

ارائه خدمات مستمر کمیته امداد به 1300 خانوار در جم



رئیس کمیته امداد جم از خودکفایی 197 نفر از مددجویان کمیته امداد جم خبر داد و تصریح کرد: با پرداخت بیش از هفت میلیارد ریال 197 نفر از مددجویان شهرستان جم خودکفا شدند.

مسلم انیژپور از ارائه خدمات مستمر کمیته امداد به 1300 خانوار در جم خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر کمیته امداد امام خمینی شهرستان جم تعداد یک‌هزار و 330 خانوار در قالب دو هزار و 900 نفر مددجو را تحت پوشش خود دارد و این خانوارها از خدمات مستمر و بهینه کمیته امداد برخوردار هستند.

وی با اشاره به لزوم حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان مددجو گفت: حمایت از این عزیزان گامی در راستای توانمندسازی خانواده‌های مددجوست.

ثبت‌نام 2400 نفر در دشتی برای دریافت تسهیلات بخش کشاورزی



فرماندار دشتی اظهار داشت: تاکنون دو هزار و 403 نفر جهت بهره مندی از تسهیلات طرح توسعه کشاورزی ثبت نام کرده‌اند که 807 نفر شخصی و 64 فقره به صورت تعاونی بوده است.

سید علی هاشمی از مساعی همه دست اندرکاران و دقت و اهتمامی که در توزیع این تسهیلات اعمال کرده‌اند، قدردانی کرد و تصریح کرد: از آغاز اجرای طرح تاکنون 55 میلیارد ریال تسهیلات در قالب 26 طرح و با اشتغال‌زایی 101 نفر در بخش طرح توسعه کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است.

وی گفت:این تسهیلات در زمینه های مرغداری ،دامداری، گلخانه وخرید تراکتور پرداخت شده است.

اصلاح و بهبود تصفیه‌خانه بیولوژیک پالایشگاه فجر جم



سرپرست HSE شهرک توحید شرکت پالایش گاز فجر جم از اصلاح و بهبود تصفیه‌خانه بیولوژیک پالایشگاه جم خبر داد و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین هدف از اصلاح سیستم تصفیه فاضلاب شامل حفظ بهداشت همگانی، حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع آب و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در فضای سبز است.

غلامرضا اکبری تصریح کرد: در راستای بهینه سازی چرخه فرآیند تصفیه فاضلاب و مصرف آب به منظور استفاده در فضای سبز شهرک‌ها، فرودگاه و 80 هکتاری، اقداماتی اساسی در ماه‌های گذشته صورت پذیرفته است.

سرپرست HSE شهرک توحید شرکت پالایش گاز فجر جم اظهار داشت: با انجام این کار قادر خواهیم بود تمامی پساب‌های بهداشتی تولیدی خود را به مصرف فضای سبز موجود در شهرک، فرودگاه توحید و 80 هکتاری برسانیم.

وی ادامه داد: با این اقدام، پساب خروجی با کیفیت مناسب و بهداشتی برای آبیاری فضای سبز شهرک، فرودگاه توحید و 80 هکتاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ساخت دستگاه مخلوط کننده سوخت وهوا در مجتمع گاز پارس جنوبی



مخترع این دستگاه گفت: این طرح با هدف ایجاد شرایطی برای اختلاط بیشتر مولکول‌های سوخت با مولکول های هوا درمشعل های پیش مخلوط به طور ایده مطرح و بعد از تحقیق و تحلیل های بسیار به تولید رسید.

محمد رضا رضایی افزود: این اختراع با ساختار فیزیکی خود شرایط مساعدی را برای بهسوزی مشعل های پیش مخلوط و کاهش آلودگی هوا فراهم می کند.

وی اضافه کرد: دستگاه مخلوط کننده سوخت وهوا به طور کامل انحصاری است که پس از چند مرحله اصلاحیه ثبت و تولید شده است.

مجتمع گازی پارس جنوبی مسئولیت بهره برداری از فازهای پالایشگاهی میدان گازی پارس جنوبی را به عهده دارد.