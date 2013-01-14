سه میلیارد ریال به منابع طبیعی سیستان و بلوچستان اختصاص می ‌یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اورنگی در ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به مزیت ‌های نسبی این استان در بخش کشاورزی و آب، تلاش می‌ شود با کمک‌ های مختلف به رشد تولیدات کشاورزی و دامی سیستان و بلوچستان کمک کنیم.

وی با تاکید بر رعایت توازن در فعالیت‌ های تولیدی، گفت: اهلیت و صلاحیت اشخاص در تشکل‌ ها و تعاونی‌ های تولیدی - کشاورزی موضوع مهمی است که مسئولان مربوطه باید به آن توجه داشته باشند.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان داشت: با مدیریت مطلوب مسئولان استانی و تلاش کشاورزان در سال زراعی جاری، اطمینان دارم که تولید گندم به‌ ویژه در شمال استان افزایش بسیار خوبی خواهد داشت.

وی گفت: امنیت مطلوبی در این استان حاکم است اما نان عده ‌ای در گرو این است که یکسره عنوان کنند، منطقه ناامن است.

وی افزود: وحدت شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان مثال زدنی است و مردم استان دست در دست مسئولان تلاش می ‌کنند این خطه از میهن اسلامی بیش از پیش رشد و توسعه یابد.

در این جلسه که مدیران دستگاه‌ های اجرایی استان حضور داشتند، مصوباتی برای توسعه بخش کشاورزی و منابع آب استان به تصویب رسید.