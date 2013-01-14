مرکز خدمات فناوری و کسب و کار در خرم آباد افتتاح می شود

فرزاد محمدی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز خدمات فناوری و کسب کار واقع در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد با متراژدو هزار و 700 متر مربع و زیر بنای هزار و 310 متر مربع به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این مرکز با حضور مسئولان کشوری راه اندازی خواهد شد بیان داشت: این مرکز خدمات فناوری و کسب کار 21 امین مرکز کسب و کار راه اندازی شده در کشور است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان ادامه داد: در این مرکز حدود 18 دفتر کار مجزا با همه امکانات و با مالکیت دولتی دایر شده است که به مشاوران اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و صنعتی اجازه داده می شود که قراردادهای مناسبی در حوزه بازاریابی و فروش محصولات تولیدی استان با بازارهای هدف منعقد و به نسبت اجاره بهای کمتری پرداخت خواهند کرد.

محمدی ادامه داد: همچنین همزمان با افتتاح مرکز خدمات فناوری و کسب کار چهارمین کلینیک صنعت کشور با حضور مسئولان ملی در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه مشکل صنایع در استان تنها به مسئله نقدینگی ختم نمی شود، عنوان کرد: برخی از صنایع و واحدهای تولیدی استان از بهره وری پایین رنج می برد که این کلینیک مشاوره های تخصصی در این زمینه را به صنایع ارائه خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان بررسی و آسیب شناسی مشکلات واحدهای صنعتی را از دیگر فعالیتهای این کلینیک برشمرد و بیان داشت: لرستان چهارمین استان است که اقدام به راه اندازی این کلینیک تخصصی می کند.