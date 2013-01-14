چهارمین نمایشگاه لوستر، چراغهای تزیینی و دکوراسیون داخلی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی علیشاهی غروب دوشنبه در آیین افتتاحیه چهارمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزیینی افزود: این نمایشگاه از 25 تا 29 دیماه در قم در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه از ساعت 16 تا 22 در محل دایمی نمایشگاههای قم واقع در انتهای خاکفرج پذیرای علاقمندان است.
مدیر عامل شرکت جهان پدیده هوراند با اشاره به استان های شرکت کننده در نمایشگاه اظهار داشت: همدان، اصفهان و تبریز
در این نمایشگاه شرکت کردهاند.
علیشاهی اضافه کرد: 70 درصد شرکت کنندگان در نمایشگاه را تولید کنندگان بومی قم تشکیل می دهند.
وی برگزاری نمایشگاه لوازم صوتی، تصویری و سرویس جهیزیه عروس در اسفندماه را از دیگر برنامههای آتی این شرکت ذکر کرد
قم - خبرگزاری مهر: مدیر برگزاری چهارمین نمایشگاه لوستر، چراغ های تزیینی و دکوراسیون داخلی از برگزاری این نمایشگاه به مدت پنج روز در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی علیشاهی غروب دوشنبه در آیین افتتاحیه چهارمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزیینی افزود: این نمایشگاه از 25 تا 29 دیماه در قم در حال برگزاری است.
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