تداوم صدرنشینی پتروشیمی بندرامام/ همیاری هم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، درهفته چهاردهم این مسابقات، تیمهای پتروشیمی بندرامام خمین(ره) و همیاری زنجان شامگاه یکشنبه درسالن بعثت مجموعه ورزشی اندیشه ماهشهر رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که در پایان تیم پتروشیمی بندرامام موفق شد بانتیجه 92 بر 75 ازسد میهمان خود عبور کند.

تیم پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) با کسب این پیروزی 27 امتیازی شد و در صدرجدول رده بندی مسابقات بسکتبال دسته برتر باشگاه های کشور، باقی ماند. تیم همیاری زنجان نیز با 22در مکان چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.



تیم پتروشیمی بندرامام در هفته پنجم مسابقات بسکتبال دسته برتر باشگاه های کشور نیز نهم آذر با نتیجه 72 بر 69 مقابل تیم همیاری زنجان به برتری دست یافته بود.



تیمهای پتروشیمی بندرامام و همیاری زنجان در هفته پانزدهم مسابقات بسکتبال دسته برتر باشگاههای کشور، بیست و هشتم دی به ترتیب به مصاف تیمهای نفت سپاهان تهران و مهرام تهران می روند.



چهاردهمین دوره مسابقات مسابقات بسکتبال دسته برتر باشگاههای کشور با حضور10 تیم درحال برگزاری است.







