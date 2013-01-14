بخشودگی حق بیمه سنوات و جرائم 563 جهادگر استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند در این نامه از مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور خواسته است تا مساعدت لازم برای بخشودگی 48 میلیارد ریال حق بیمه سنوات و جرائم جهادگران استان بوشهر صورت گیرد.
در متن نامه استاندار بوشهر خطاب به مرتضوی آمده است: از انجا که سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر دارای بدهی حق بیمه سنوات و جرائم آن مربوط به 563 نفر از جهادگران شاغل طی سنوات قبل از سال 1371 و به مبلغ 48 میلیارد ریال است، خواهشمند است به لحاظ وجود مشکلات متعدد در بودجه هزینهای سازمان مذکور، و عدم تامین مبلغ فوقالذکر در بودجه سال جاری دستگاه، دستور فرمائید به هر طریقی که صلاح میدانید مساعدت لازم را برای بخشودگی مبلغ مذکور به عمل آورید و نتیجه را ابلاغ کنید.
سعید مرتضوی نیز در پاسخ به استاندار بوشهر، در نامه ای به ابلاغ نحوه دریافت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی به واحدهای اجرایی اشاره کرد است.
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