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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۳۶

آموزش و پرورش قهرمان فوتسال بسیج ادارات لرستان شد

آموزش و پرورش قهرمان فوتسال بسیج ادارات لرستان شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رقابت‌های فوتسال بسیج کارکنان ادارات استان با شرکت 16 تیم برگزار شد و با قهرمانی تیم آموزش و پرورش خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی فینال رقابت‌های فوتسال بسیج کارکنان ادارات استان عصر دوشنبه در سالن سه هزار نفری ولی‌عصر(عج) بین تیم‌های بسیج آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار و در پایان تیم آموزش و پرورش با نتیجه 11 بر 3 حریف خود را شکست داد و قهرمان این رقابت‌ها شد.

تیم راه و شهرسازی لرستان نیز پس از تیم دانشگاه علوم پزشکی استان در رده‌ سوم این مسابقات قرار گرفت.

تیم آموزش و پرورش در این رقابت‌ها متشکل از مهرداد راست‌پور، مسعود عالی‌پور، حمید پیامنی، امیر بهاروند، امین بهاری، رضا صدری، فرزاد خدامرادی، صحبت پاکیده، قاسم رحمانی و محمد طالبی به مربیگری عباس رحیمی‌پور و سرپرستی بهنام نیکنام بود.

کد مطلب 1791068

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