آموزش و پرورش قهرمان فوتسال بسیج ادارات لرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی فینال رقابت‌های فوتسال بسیج کارکنان ادارات استان عصر دوشنبه در سالن سه هزار نفری ولی‌عصر(عج) بین تیم‌های بسیج آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار و در پایان تیم آموزش و پرورش با نتیجه 11 بر 3 حریف خود را شکست داد و قهرمان این رقابت‌ها شد.

تیم راه و شهرسازی لرستان نیز پس از تیم دانشگاه علوم پزشکی استان در رده‌ سوم این مسابقات قرار گرفت.

تیم آموزش و پرورش در این رقابت‌ها متشکل از مهرداد راست‌پور، مسعود عالی‌پور، حمید پیامنی، امیر بهاروند، امین بهاری، رضا صدری، فرزاد خدامرادی، صحبت پاکیده، قاسم رحمانی و محمد طالبی به مربیگری عباس رحیمی‌پور و سرپرستی بهنام نیکنام بود.