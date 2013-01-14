سخنان رهبری به مدعیان انتخابات آزاد رسیده و آنها موضع خود را تصحیح خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله عسگراولادی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هفتگی حزب موتلفه با اشاره به چهره های سیاسی نظام که در این مدت مورد هجمه قرار گرفته اند، گفت: حذف این چهره ها با اسلام جهانی مغایرت دارد، دنیا هم اکنون چراغ برداشته و به دنبال اینها می گردد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه واکنش کنونی چهره های سیاسی نظام پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مورد انتخابات آزاد چه می تواند باشد؟، افزود: سخنان رهبر انقلاب به گوش این افراد رسیده و اینها موضع خود را تصحیح خواهند کرد.

عسگراولادی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که موضع وی در مقابل سران فتنه را روشی برای کشاندن اصلاح طلبان به انتخابات دانسته بود، تصریح کرد: من حرف شما را به این صورت قبول ندارم ما سه جریان در انتخابات داریم که به هر سه باید مجال بدهیم نظر خود را مطرح کنند. انگیزه من پرشور کردن انتخابات نیست.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: اگر به تاریخ انتخابات و نظام ما جفایی شود این جفا را من نمی توانم پاسخ دهم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح این موضع گیری ها بعد از سه سال دیر نیست، تصریح کرد: من به 3 سال و 5 سال کاری ندارم، انتخابات در حال زودرس شدن است یعنی هنوز چند ماه مانده به انتخابات اشخاصی آمده اند و در مقابل یکدیگر موضع گیری می کنند.

عسگراولادی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا این درست است که شما در دیداری که با کمیته سه نفره داشتید، خواستار اضافه شدن اسم متکی و پورمحمدی به لیست این کمیته شدید، اضافه کرد: نه این درست نیست من به آنها گفتم ما شما سه نفر را جزو نامزدها می شناختیم اما معتقدیم 7 یا 8 نفر باید اضافه شود، چون باید یک تیم ساخته شود.

دبیرکل جبهه خط امام و رهبری خاطر نشان کرد: من از آقایان متکی و پورمحمدی اسم نبردم و هنوز هم از کسی اسمی نمی برم، اما برای انتخابات ریاست جمهوری آینده به برنامه و تیم نیاز داریم.

وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به گفته های خطیب نماز جمعه تهران منظور وی را از گردن کلفت سیاسی جویا شده بود، به شوخی پاسخ گفت: باید از خود ایشان بپرسید، من نباید وارد سیاست شوم.