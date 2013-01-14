گهر از کم امکانات ترین تیمهای کشور/ دل بازیکنان به هواداران خوش است

محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازیهای تیم گهر اظهار داشت: طبیعتاً همۀ بازی ها برای ما سخت هستند و ما که وضعیت خوبی در جدول نداریم باید تلاش کنیم تا تیم را از انتهای جدول بالا بکشیم.

وی با بیان اینکه من فکر می کنم تیم گهر یکی از کم امکانات ترین تیم های کشور حتی در قیاس با تیم های لیگ دسته یک باشد، تصریح کرد: با همۀ اینها بازیکنان تیم مردانه، صمیمانه و خالصانه تمرین می کنند.

سرمربی تیم گهر دورود با تاکید بر اینکه بازیکنان تیم در واقع دلشان به تماشاگران دورودی خوش است تا بتوانند برای خوشی دل آنها موفقیتی به دست بیاورند، افزود: ما در بازیهای آینده سعی می کنیم که از امتیاز میزبانی استفاده و با همه وجودمان بازی کنیم.

مایلی کهن در پاسخ به این سوال که چرا تیم گهر در شهرستان دورود یا لرستان مستقر نیست؛ گفت: وقتی بازیکن یا مربی با یک تیم قرارداد منعقد می کند به طور قطع براساس شرایط، قرارداد می بندد.

وی یادآور شد: من به عنوان سرمربی تیم گهر با این مسئله مشکلی ندارم و اگر شرایط فراهم شود و همه بازیکنان موافق باشند حتماً در دورود می مانیم.

سرمربی تیم گهر دورود با اشاره به اینکه شرایط اقامت تیم گهر در کرج به گونه ای است که مبلغی بالغ بر 200 میلیون تومان هزینه ماهانه تیم است، گفت: در صورتیکه این تیم در دورود مستقر شود هزینه ها خیلی کمتر می شود و از طرف دیگر این هزینه ها می تواند منافعی را برای شهر دورود و گردش اقتصادی این شهر نیز به همراه داشته باشد.

مایلی کهن با تاکید بر اینکه این حق مردم دورود است که تیم گهر در دورود مستقر شود و تمریناتش را در همین شهر انجام دهد، ادامه داد: اما واقعیت این است که شرایط این شهرستان برای استقرار تیم مناسب است.