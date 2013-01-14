قراردادهای راکد شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان تعیین تکلیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یعقوبی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرک های صنعتی بستری مناسب برای سرمایه گذاری و دستیابی به تولید ملی و اشتغالزایی محسوب می شوند، با برگزاری جلسات هیئت حل اختلاف قرار دادهای راکد شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان تعیین تکلیف شدند.

وی گفت: از سال 89 تاکنون 130 پرونده در هیئت حل اختلاف بررسی شده است.

وی افزود: 30 درصد از پروند ها اعطای مهلت، 30درصد فسخ قطعی و 40درصد نیز فسخ مشروط شدند.

وی بیان داشت: 30 درصد از پرونده هایی که در هیئت حل اختلاف اعطای مهلت و یا رای فسخ مشروط دریافت کرده بودند، به سبب نداشتن پیشرفت فیزیکی رای فسخ دریافت کردند.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در مجموع هفت هکتار از اراضی شهرک های صنعتی آزاد شدند.

وی افزود: در این خصوص برای تسریع در امر آزاد سازی واحدهای راکد حمایت های لازم از سوی استانداری و فرمانداری زاهدان نیز صورت پذیرفت.

وی اظهار داشت: با تعیین تکلیف قراردادهای راکد از بروز رکود در شهرک صنعتی جلوگیری و زمینه رشد تولید و صنعت برای سرمایه گذار واقعی ایجاد می شود.