همیاری به اندازه پتروشیمی شانس پیروزی داشت/ اتحاد عامل موفقیت ماست

مهران حاتمی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه پتروشیمی یکی از دیدارهای سنگین خود در رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر را در مرحله برگشت برابر همیاری زنجان برگزار کرد، اظهارداشت: هر دو تیم خوب و پر مهره هستند و به همین دلیل بازی سختی برابر هم داشتند. این بازی یکی از دیدارهای سخت ما و لیگ برتر بود.

وی تصریح کرد: در هر بازی که با برنده شده‌ایم، بازیکنانم اتحاد زیاد با هم داشته‌اند. در دیدار دوشنبه هم اتحاد و همدلی عامل برتری تیم پتروشیمی بود. بازیکنان ما در جریان بازی و به خصوص لحظات آخر تصمیمات بهتری گرفتند و نتیجه را از آن خود کردند. آنها کارشان را خیلی خوب انجام دادند.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام با ابراز رضایت از عملکرد تمام بازیکنان تیمش و حتی بازیکنان خارجی در دیدار برابر همیاری زنجان گفت: همه بازیکنان خوب بودند. در این بازی از هر دو بازیکن خارجی استفاه کردیم و البته در لحظاتی هم هیچ از یک از آنها داخل زمین نبودند.

وی به این پرسش که "در این بازی و در کل تا به این مرحله از مسابقات بازیکنان ایرانی پتروشیمی بیشتر در نتیجه گیری تاثیرگذار بوده‌اند یا بازیکنان خارجی"؟ پاسخ داد و تاکید کرد: من از هر دو گروه بازیکنان ایرانی و خارجی خود رضایت دارم. نمی‌توانم بگویم کدام گروه از آنها تاثیرگذارتر بوده‌اند چون هر یک از بازیکنان داخلی و خارجی در هر لحظه که به بازی گرفته شده‌اند، کارایی و تاثیرگذاری خوبی داشته‌اند.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام با اشاره به تیم همیاری زنجان یادآور شد: همیاری تیمی خوب و بازیکنانی قابل است. این تیم مربی فهیمی که دارد که خوب می‌داند در لحظه چه تصمیمی بگیرد و چه کاری انجام دهد. ما با تیم بزرگی بازی داشتیم که به اندازه خودمان برای پیروزی شانس داشت اما به هر حال بازی، بازی بسکتبال است و فقط یک برنده دارد. کسی هم نمی‌تواند پیش‌بینی کند که کدام تیم برنده زمین خواهد شد.

حاتمی با اشاره به اینکه پتروشیمی پنجشنبه آینده و در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر میزبان نفت سپاهان خواهد بود به این پرسش مهر که "به نظر می‌‍رسد بازی سختی نداشته باشید"؟، پاسخ داد و گفت: من که اینطور فکر نمی‌کنم. تمام بازی‌ها برای ما سخت است چه با تیم مدعی و چه با تیم ته جدولی؛ تنها پوئن مثبت ما برای بازی پنجشنبه هم این است که میزبان هستیم وگرنه کارمان برای نتیجه گیری به اندازه دیگر بازی‌ها سخت و غیرقابل پیش‌بینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته چهاردهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، دوشنبه شب تیم پتروشیمی با پیروزی 92 بر 75 مقابل همیاری زنجان صدرنشینی خود در لیگ برتر را تثبیت کرد. این تیم پنجشنبه آینده در بندرامام میزبان نفت سپاهان است.