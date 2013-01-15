به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت محمد سریر آهنگساز و عضو هیئت مدیره خانه موسیقی شامگاه گذشته در میان مهمانان و دوستداران او در خانه هنرمندان برگزار شد.

این مراسم در حالی در میان ازدحام جمعیت برگزار شد که دوستداران این آهنگساز در هریک از رشته‌های مختلف هنری به احترام یک عمر فعالیت سریر در عرصه موسیقی در گوشه و کنار سالن نشسته و ایستاده بودند و مقام هنری محمد سریر را گرامی داشتند.

در ابتدای آیین نکوداشت محمدسریر نماهنگی از زندگی و آثارش پخش شد که در این نماهنگ هنرمندان بسیاری درباره او سخن گفتند. در ادامه اکبر عالمی که مدیریت جلسه را به عهده داشت ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان از غلامحسین امیرخانی خوشنویس خواست که روی صحنه آید و درباره دوست دیرینه خود محمد سریر سخن گوید.

این خوشنویس با اشاره به این مطلب که صدق باعث ذوق می‌شود، گفت: از قدیم معلم‌ها به ما گفته‌اند که صدق موجب ذوق می‌شود و ذوق در طی مراحل مختلف تبدیل به اثر و هنر. خوشبختانه محمد سریر از دسته هنرمندانی است که علاوه بر صدق صاحب ذوق و گوهری کمیاب است.

ظرفیت پذیرش هنر در سریر به ودیعه گذاشته شده است

وی در ادامه صحبت‌های خود افزود: اما یکی از نکاتی که علاوه بر مایه‌های صدق و ذوق باید به آن توجه کرد و برخی از هنرمندان ما از آن بی‌بهره هستند، ظرفیت است. به این معنا که آیا افرادی که صاحب ذوق و هنر می‌شوند ظرفیت پاسداشت از این موهبت الهی را دارند یا خیر. خوشبختانه ظرفیت همان عنصری است محمد سریر از آن برخوردار است و هریک از ما باید چنین الگوهایی را سرمشق فعالیت‌های خود قرار دهیم.

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه این مراسم به روی صحنه آمد و گفت: در خانه موسیقی پیش از اینها می‌خواستیم مراسم نکوداشتی به پاس یک عمر فعالیت این هنرمند ارزنده برگزار کنیم؛ چراکه محمد سریر یکی از افرادی است که در شکل‌گیری خانه موسیقی تلاش‌های بسیاری کرد. منتها خود این هنرمند اولین کسی بود که نسبت به برگزاری این مراسم در خانه موسیقی مخالفت کرد و خوشبختانه خانه هنرمندان در این زمینه پا پیش گذاشت و باید از این جهت از خانه هنرمندان تشکر کنیم.

مدیرعامل خانه موسیقی و خواننده موسیقی ایرانی در ادامه صحبت های خود با اشاره به خصوصیات اخلاقی سریر گفت: محمد سریر انسانی مهربان، صمیمی و با اخلاق است که شخصیتی چندوجهی دارد از همین جهت در حوزه اخلاق، محبت، انسانیت و وفاداری درس‌های بسیاری از او آموختم. وجود وی در خانه موسیقی مغتنم است.

در ادامه این مراسم دوئت پیانو و فلوت بر اثری از محمد سریر که پیش از این با آواز محمد نوری اجرا شده بود، این بار با صدای محمدرضا صادقی که از شاگردان آواز محمد نوری بوده است، اجرا شد.

پس از اجرای این دوئت، فرید عمران آهنگساز و موسیقیدان به روی صحنه آمد و گفت: آشنایی من و سریر به حدود 10 سال پیش برمی گردد؛ زمانی که برای تدریس در دانشگاه آزاد تبریز دعوت شده بودم. یک روز سریر مرا به خانه خود دعوت کرد و یکی از آثار سمفونیک‌اش را به من داد که گوش کنم. همان جا کوچ کردم به داستانی کوتاه که متعلق به چین باستان است؛ داستانی که با زبانی ساده می‌گفت که چطور یک گاو وحشی را مهار کرده و به گله آورده است و سرگذشت تمام فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر مشابه رام کردن همان گاو وحشی است.

وی در ادامه افزود: یادآوری این داستان چینی را از این جهت مطرح کردم که به این نکته برسم که هر هنرمندی که وارد دنیا می‌شود در ابتدا سرگردان است و باید در این هستی دنبال آن گاو بگردد و آن را اهلی کند. به این معنا که در ابتدا دم گاو را می‌بیند و با واکنش تندی که این گاو سرگردان نشان می‌دهد رفته رفته می‌فهمد که چگونه آن را مهار کند. هنر هم مانند همان گاو سرکش است و هنرمند با نشانه‌هایی که در راه خود می بیند سراغ تربیت و رام کردن آن می‌رود.

سریر هنر را مهار کرد

فرید عمران در ادامه افزود: این مثال را از این جهت مطرح کردم که به اینجا برسم که موسیقیدان ایرانی هم همین است پس از سالهای سال کار یاد می گیرد که چه باید بکند و به نوعی سوار اصوات می شود و وقتی یاد می گیرد سوار صوت شود تازه اینجا است که هنرمند به عنوان پدیده ای که باید هنر خود را مهار می کرد با اثری که خلق می کند می‌آمیزد تا جاییکه معلوم نیست که چه کسی هنرمند است و چه پدیده ای هنر. سریر با موسیقی چنین کرد.

در ادامه صحبت‌های این آهنگساز، نماهنگی بر اساس سمفونی آب از ساخته‌های محمد سریر با صدای ژاله صادقیان نمایش داده شد و پس از آن پرویز کلانتری نقاش روی صحنه آمد و به عرصه های مدیریتی محمد سریر اشاره کرد و گفت: محمد سریر مدیریت موفقی در حوزه‌های مختلف هنری داشته است. یادم هست که انقلاب سال 1357 تازه شکل گرفته بود که همه چیز را دگرگون می‌کرد. در آن زمان سریر جوانی روشنفکر و درس‌خوانده سرپرست کنسولگری در وین بود به درستی می‌دانست انقلاب چیست. همچنین می‌دانست انقلابیون پر شور و حرارت سفارتخانه‌ها را زیر نظر دارند و دیر یا زود در خارج از ایران به وجود انقلاب صورت گرفته سفارتخانه‌ها اشغال می‌شود.

این نقاش در ادامه افزود: در آن دوران محمد سریر رهبر انقلابیون بیرون از سفارتخانه را دعوت کرد که به داخل سفارتخانه ایران در وین آید و با یکدیگر به گفتگو نشستند و گفت که قدرت باید به شکل خردمندانه‌ای منتقل شود. از همین رو معتقدم که محمد سریر فردی عملگرا و مصلحت‌اندیش است. در واقع تجربه های سیاسی به او آموخته اشت که مشکلات از طریق دیپلماسی حل خواهد شد. کارنامه دکتر سریر انسان را به احترام وادار می کند چراکه او هنرمند، مدیر و انسانی است چند وجهی.

پس از صحبت های پرویز کلانتری، قطعه موسیقی با نام" نامه" از اشعار فریدون مشیری از ساخته‌های محمد سریر با تکنوازی پیانوی نگین سریر با آواز بیژن بیژنی اجرا شد.

بیژنی، شاعر، ترانه‌سرا و خواننده موسیقی پیش از این اجرا گفت: در آثار محمد سریر عشق و مهرورزی متجلی است. من برمی‌گردم به سال 1375 آلبومی به نام "رویای رنگین" کار کردیم در این آلبوم قطعه‌ای بود به نام "نامه" با شعری از فریدون مشیری که شرح مهاجرت‌هایی است که در ایران اتفاق افتاده است.

محمد سریر به خویشتن خود آگاه است

هوشنگ کامکار آهنگساز و مدیر هنری گروه موسیقی کامکار در ادامه این نشست روی صحنه آمد و گفت: خیلی حیفم آمد این نکته از خوبی‌های سریر را نگویم که یکی از خصوصیات محمد سریر مسئولیت‌پذیری اجتماعی‌اش است.بارها در موسسه محک شاهد خدمات شایسته وی بودم. کمک های شایسته ای که او به کودکان سرطانی محک کرده است باید سرمشقی برای هنرمندان باشد.

یکی دیگر از سخنران‌های این مراسم محمدرضا فروتن بازیگر سینما بود. این بازیگر در میانه این مراسم گفت: بسیار خوشحالم که می‌خواهم از عزیزم محمد سریر صحبت کنم. این هنرمند نمونه‌ای از یک انسان آشنا با خویشتن خودش است که این آشنایی نشانه‌ای از وجود نیروهای انسانی نزد وی است.

وی در ادامه افزود: سریر نمونه‌ای از انسان قانونمند است که به خودش تعلق دارند و نقشه راه خود را پیدا کرده است. وی با عملکرد خود اندیشه‌های جدید را در ما متولد کرده است. این آهنگساز در کانون خویش قرار دارد و در فضای موسیقی و دانش کارآمدشان انصافا به حق ایستاده‌اند. از همین رو به واسطه بودنشان شادیم.

در ادامه این مراسم قطعه ای بر شعری از سعدی از ساخته های سریر با آواز جلال الدین منبری اجرا شد.

شاهین فرهت، آهنگساز دیگر سخنران این مراسم بود. او با اشاره به مسئولیت‌پذیری اجتماعی او گفت: مسئولیت‌پذیری یکی از ویژگی‌های خوب استاد سریر است که باید به آن اشاره کرد. آشنایی ما از 20 سالگی شروع شد و این آشنایی همیشه برای من پشتوانه‌ای بوده است.

فرهت با بیان اینکه عاشق موسیقی است، گفت: مردم ما برای شنیدن موسیقی بردبار هستند. من دوست دارم در مجالسی که موسیقی بیشتر اجرا می‌شود حضور داشته باشم.در ادامه شاهین فرهت قطعه موسیقی ساخته شده به سفارش محمد سریر با سازهای ویلون‌سل، ویلون، کنتباس و پیانو را به سریر تقدیم کرد.

در ادامه این مراسم عزت الله انتظامی بازیگر سینمای ایران، غلامحسین امیرخانی خوشنویس و مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان و داود گنجه ای نوازنده کمانچه به روی صحنه آمدند و نشان سرو هنر را به محمد سریر اهدا کردند.

همچنین حسن ریاحی دوست و آهنگساز جایزه‌ای از سوی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به او تقدیم کرد. سعید قدس‌ مدیر عامل موسسه محک نیز به رسم یادبود جایزه‌ای را به سریر تقدیم کرد.

سریر آرزو می‌کنم یک کم بیشتر زنده بمانم

در ادامه این مراسم عاشقانه‌های فروغ فرخزاد، و شعر آرزوها از آثار حسین منزوی از ساخته‌های محمد سریر اجرا شد و پس از آن سریر روی صحنه آمد و گفت: آرزو می‌کنم یک کمی دیگر زنده بمانم تا بتوانم قسمت دیگری از کارهایم را انجام دهم. من در وین برای ادامه کار موسیقی کلاسیک کار کرده‌ام از همان نوجوانی به موسیقی علاقمند بودم و معتقدم که در کنار شعر باید به این سرافرازی رسید.

وی افزود: این علاقه من است که شعر با موسیقی همراه شود امیدوارم بتوانم با جامعه هنری سراسر دنیا ارتباط برقرار کنم.

محمد سریر در پایان برای بهبود حال جسمانی "جمشید مشایخی" که به دلیل آلودگی هوا به خارج از تهران رفته است دعا کرد و همچنین از هنرمندان عرصه موسیقی و سینمایی کشور از جمله بیژن بیژنی، عزت‌الله انتظامی، محمدرضا فروتن، ژاله صادقیان، علی هاشمی، پرویز کلانتری، شاهین فرهت، مجید سرسنگی و حسن ریاحی تقدیر و تشکر کرد.