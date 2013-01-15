به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور رئیس جمهور و مسئولان حوزه بهداشت و درمان در دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد.

در این دوره از جشنواره کمیته جدید طب سنتی ایرانی و اسلامی ایجاد شد و در این زمینه نیز طرح هایی پذیرفته شده است.

طرح های ارسالی به این دوره از جشنواره در کمیته های تخصصی ابداعات و اختراعات، علوم پایه، علوم بالینی داخلی، علوم دارویی، علوم بالینی جراحی، علوم دندانپزشکی، علوم بهداشتی، مدیریت و تغذیه، علوم توانبخشی و پیراپزشکی، طب سنتی ایرانی و اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

برگزیدگان هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی شامل 24 محقق، 6 محقق جوان، یک محقق جوان مقیم خارج از کشور، 3 پژوهش برتر، 3 دانشگاه علوم پزشکی، 8 مرکز تحقیقاتی، یک مرکز رشد و فناوری، 3 کمیته تحقیقاتی دانشجویی، 4 مجله علمی - پژوهشی، علمی پزشکی و یک سازمان غیر دولتی حامی پژوهش است.